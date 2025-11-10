Rzecznik prezydenta uderza w Tuska. Błyskawiczna odpowiedź z rządu

Krzysztof Ryncarz

Premier powinien spotkać się z prezydentem i przeprosić za wywołanie afery dotyczącej nominacji oficerskich - stwierdził rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Według niego premier ujawnił niejawne dane dotyczące liczby awansowanych funkcjonariuszy. - Te informacje są jawne - odpowiada mu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki i premier Donald TuskJacek Szydłowski Agencja FORUM

  • Rzecznik prezydenta zarzuca premierowi Donaldowi Tuskowi ujawnienie niejawnych informacji dotyczących nominacji oficerskich.
  • Chodzi o ujawnienie przez premiera liczby funkcjonariuszy, którzy mieli otrzymać nominację.
  • Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych odpowiada, że podana liczba jest informacją jawną.
Rafał Leśkiewicz został w poniedziałek zapytany w Radiu Zet, czy prezydent Karol Nawrocki zamierza przeprosić oficerów, którym nie podpisał nominacji. - Przede wszystkim to pan premier powinien przeprosić za wywołanie tej skandalicznej awantury - odpowiedział rzecznik prezydenta.

Według Leśkiewicza Donald Tusk chciał wykorzystać kwestię nominacji oficerskich, by odwrócić uwagę do projektu ustawy dotyczącego taniego prądu, zaprezentowanej w piątek przez prezydenta.

Krzysztof Ryncarz
    - Pan premier powinien spotkać się z panem prezydentem albo szefowie służb razem z premierem powinni spotkać się z prezydentem i omówić kwestie dotyczące bezpieczeństwa i awansu w służbach specjalnych. Decyzja jest po stronie premiera, jak rozwiąże ten problem. Sam go wywołał i teraz powinien ten problem rozwiązać, kontaktując się z panem prezydentem - stwierdził Leśkiewicz.

    Spór o nominacje oficerskie. Pałac: Premier ujawnił informacje niejawne

    Rzecznik prezydenta zarzucił również premierowi, że ten ujawnił informacje niejawne na temat liczby oficerów, którzy mieli otrzymać nominację. W piątek Tusk przekazał bowiem, że sprawa dotyczy 136 funkcjonariuszy.

    - Premier ujawnił liczbę nazwisk funkcjonariuszy, którzy będą nominowani na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych - ABW i SKW, a takich informacji nie wolno ujawniać, ponieważ takie informacje są informacjami niejawnymi - powiedział Leśkiewicz.

    Jacek Dobrzyński odpiera zarzuty rzecznika prezydenta

    Na zarzuty te odpowiedział mu Jacek Dobrzyński - rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

    "Tajne są dane osobowe funkcjonariuszy, a ogólna liczba nominowanych na pierwszy stopień oficerski jest jawna - życzliwie podpowiadam" - napisał na portalu X.

    "Mam wrażenie, że Pana tournée po mediach to szerzenie dezinformacji i kolejne okłamywanie Polaków. (...) Nie bawcie się funkcjonariuszami, przeproście ich i w końcu dajcie prezydentowi do podpisu te wnioski!" - dodał, zwracając się do Leśkiewicza.

