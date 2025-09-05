Rzecznik prezydenta reaguje na ruch Hołowni. "Czekamy"
Do Kancelarii Prezydenta RP nie wpłynęły jeszcze odesłane przez marszałka Sejmu dwa prezydenckie projekty ustaw. - Czekamy na to, co wpłynie do nas z Kancelarii Sejmu i wówczas odniesiemy się do meritum - powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w piątek, że nadał numery druków wszystkim pięciu inicjatywom ustawodawczym złożonym przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Dwie z nich - zaznaczył - ze względu na braki formalne, zostały zwrócone do prezydenckiej kancelarii do uzupełnienia.
Pisma od marszałka Sejmu. Rzecznik Nawrockiego: Czekamy na to, co wpłynie
Po południu Leśkiewicz został zapytany, czy do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęły już pisma, czy prezydent uwzględni zastrzeżenia marszałka Sejmu i uzupełni wskazane braki.
- Nie wpłynął jeszcze żaden dokument z Kancelarii Sejmu, na biurze podawczym nie mamy jeszcze tych odesłanych ustaw, zatem nie możemy się odnieść się do meritum. To, co powiedział marszałek Hołownia jest tylko informacją medialną, a nie jeszcze dokumentem oficjalnym. Czekamy na to, co wpłynie do nas z Kancelarii Sejmu i wówczas odniesiemy się do meritum - powiedział Leśkiewicz.
Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Weto dla rządowej nowelizacji
Jeden ze zwróconych do KPRP projektów, to projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakładający m.in. że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.
Projekt został złożony przez prezydenta do Sejmu po zawetowaniu rządowej nowelizacji.
Drugi z odesłanych do uzupełnienia projektów dotyczy zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przewiduje on podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł oraz wprowadzenie zerowego PIT-u dla dochodu do 140 tys. zł w przypadku rodziców co najmniej dwójki dzieci. Hołownia powiedział, że projekt ten ma liczne braki.