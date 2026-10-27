W skrócie Andrzej Domański zostanie powołany na stanowisko wicepremiera, a stosowny wniosek w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego złożył premier Donald Tusk.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że głowa państwa zatwierdzi zmiany w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Prezydent Karol Nawrocki planuje przeprowadzić wszystkie zmiany w składzie Rady Ministrów w ramach jednego wydarzenia w Pałacu Prezydenckim.

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- Skoro pan premier Donald Tusk chce powołać kolejnego wicepremiera, nieudolnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to zgodnie z polską konstytucją (…) kiedy wniosek kieruje prezes rady ministrów o zmianę w radzie ministrów, prezydent postępuje zgodnie z przepisami. Dojdzie do takiego aktu powołania - zapowiedział na antenie Polsat News Rafał Leśkiewicz.

Andrzej Domański wicepremierem. Zapowiedź z Pałacu Prezydenckiego

Rzecznik Karola Nawrockiego poinformował także, że głowa państwa zatwierdzi zmiany w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej. W ostatnich dniach ze stanowiska zrezygnowała szefowa tego resortu, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, oraz jej zastępca Jan Szyszko.

- To na pewno nie będzie trwało długo. Nie było w ogóle takich planów, żeby odwlekać kwestię zmian w składzie Rady Ministrów - powiedział Leśkiewicz, dodając, że chciałby "załatwić to w ramach jednego wydarzenia w Pałacu Prezydenckim".

Przedstawiciel prezydenta podkreślił, że wątpliwości co do trybu powoływania nowych członków rządu "nie ma i nigdy nie było". - To rządzący próbowali wmówić Polakom, opinii publicznej, że pan prezydent nie dopełni wymogów wynikających wprost z konstytucji - stwierdził.

Donald Tusk z wnioskiem do Karola Nawrockiego

Donald Tusk zapowiedział wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego o mianowanie Andrzeja Domańskiego wicepremierem w zeszłym tygodniu, podczas debaty nad wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki. Dokument został podpisany niedługo później.

Szef rządu argumentował wtedy, że Domański "jest wybitnym ministrem, bo udaje mu się, balansując naprawdę na pewnych ryzykach, (...) utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów i równocześnie wydawać duże pieniędze tam, gdzie jest to potrzebne: dla ludzi, dla najbardziej potrzebujących i na bezpieczeństwo Polski".

Zmiana w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej stała się z kolei konieczna po tym, jak rezygnację ze stanowiska ogłosiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Była już minister tłumaczyła, że "wartości są dla niej ważniejsze niż stołki". Dzień później podobną decyzję podjął jej zastępca, Jan Szyszko.



