W skrócie Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że decyzja o ułaskawieniu Piotra "Starucha" Staruchowicza wynikała z incydentalnego charakteru sprawy oraz przeprowadzonej analizy okoliczności.

Leśkiewicz podkreślił, że dotychczasowe decyzje prezydenta o zastosowaniu prawa łaski były poprzedzone analizą dokumentacji i zgodne z konstytucyjnymi prerogatywami głowy państwa.

Poza Piotrem Staruchowiczem ułaskawieni zostali również Adam Borowski i Piotr Pytel. W sprawie "Starucha" znaczenie miały pozytywna opinia środowiskowa i ustabilizowany tryb życia.

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Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mateusz Kotecki przekazał w poniedziałek, że Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Wśród nich - jak wynikało ze słów mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego - znalazł się Piotr Staruchowicz ps. "Staruch", czyli jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim do decyzji Nawrockiego odniósł się jego rzecznik - Rafał Leśkiewicz. Pytany o sprawę Staruchowicza podkreślił, że miała ona "charakter incydentalny".

- Wcześniejsze sprawy zakończyły się skazaniem. Ta osoba, która została wówczas skazana - bo my nie mówimy o nazwiskach, Kancelaria Prezydenta nie potwierdza, kto konkretnie został przez pana prezydenta ułaskawiony - odbyła karę, odpowiedziała za swoje czyny - mówił.

Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Leśkiewicz odpowiada na krytykę

Rzecznik prasowy prezydenta RP zaznaczył następnie, że w tej sprawie "mówimy o konkretnym przypadku". - Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy, która miała miejsce dwa lata temu. Było to skazanie na podstawie kodeksu wykroczeń i pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu - wyjaśnił.

Leśkiewicz zaznaczył, że akt ułaskawienia to "niezwykle odpowiedzialna prerogatywa pana prezydenta".

- Z jednej strony jest to prerogatywa, która daje szansę obywatelowi na zmianę swojego życia i postępowania w każdym przypadku. Właśnie to jest jedno z kluczowych kryteriów, ale także pan prezydent patrzy na to, co się wydarzyło od momentu skazania każdego, który wystąpi o akt łaski, jak się zmieniło jego życie - kontynuował.

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego zaapelował przy tym, aby "nie wierzyć w to, co wypisują rządzący w mediach społecznościowych". W jego ocenie po decyzji Karola Nawrockiego w sieci "pojawiła się fala tweetów wyprodukowanych przez rządzących, niebazujących na prawdzie, takich, które - jak zwykle - mają charakter ściśle manipulacyjny".

Rzecznik Nawrockiego: Prezydent nie musi się tłumaczyć

Rzecznik prasowy prezydenta jednocześnie zwrócił uwagę, że do tej pory głowa państwa zastosowała akt łaski siedmiokrotnie i pięciokrotnie odmówiła. Przypomniał też przy tym, że w przypadku każdej sprawy dochodzi do "gruntownej analizy dokumentacji" oraz zasięgnięcia opinii środowiskowej, prokuratury i sądów.

- Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Więc w tych siedmiu przypadkach przeanalizował wszystkie okoliczności, które sprawiły, że zastosował prawo łaski - zaznaczył.

- Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny opisany w polskiej Konstytucji i pan prezydent ma prawo jego stosowania w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji - dodał.

Na koniec Leśkiewicz zarzucił rządowi "regularne łamanie konstytucji". "Niech nie myślą, że pan prezydent przestraszy się tych wpisów, tweetów, gróźb czy jakiejkolwiek prób manipulacji" - dodał.

- Nie, pan prezydent będzie stosował wszystkie swoje prerogatywy tak, jak to przewiduje polska konstytucja, w zgodzie z przepisami polskiego prawa - zakończył.

"Staruch" zadzwonił do studia. Poprosił Karola Nawrockiego o ułaskawienie

Przypomnijmy, że podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mateusz Kotecki przekazał, że decyzja prezydenta o udzieleniu ułaskawienia motywowana była m.in. pozytywną opinią środowiskową, incydentalnym charakterem czynu oraz ustabilizowanym trybem życia.

Staruchowicz został skazany z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazany na bilecie wstępu.

Staruchowicz w grudniu zeszłego roku dodzwonił się do studia Kanału Zero, gdzie gościł prezydent Karol Nawrocki. Przedstawił mu wówczas swoją sytuację i zapytał, "czy Święty Mikołaj przyniesie mu w tym roku ułaskawienie".

- Jeśli taki wniosek wpłynął, to zostanie rozpatrzony. Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo. Z przekazów publicznych widzę rozwiązania odległe od logiki, ale nie znam jeszcze postępowania sądowego - mówił prezydent.

Poza Piotrem Staruchowiczem ps. "Staruch" prezydent ułaskawił także Adama Borowskiego i Piotra Pytla.



