Rafał Bochenek składa zawiadomienie do prokuratury. Powodem są komentarze internautów, którzy krytycznie odnosili się do jego wątku w sprawie tzw. afery wizowej. W poniedziałek przed komisją śledczą przesłuchiwany był Jakub Osajda, którzy twierdził, że Bochenek kontaktował się z byłym wiceministrem resortu w temacie sprowadzania pracowników z innych krajów, jednocześnie krytykując napływ imigrantów do Polski.