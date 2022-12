W środę w Sejmie odbyło się spotkanie marszałek Sejmu i premiera z szefami klubów parlamentarnych i kół dotyczące trybu pracy nad projektem nowelizacji ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Jak poinformował minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk jest to projekt, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską w sprawie KPO. Jak mówił, zgodnie z projektem, sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów będzie Naczelny Sąd Administracyjny.

Rzecznik PiS: Wszystkie kluby wyraziły chęć pracy nad projektem ustawy

Na konferencji prasowej po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że pierwsze czytanie projektu zostanie przeprowadzone w czwartek.

Reklama

- Ustalono, że pierwsze czytanie ustawy zostanie przeprowadzone już jutro, na obecnym posiedzeniu Sejmu. Wszystkie kluby wyraziły gotowość i chęć pracy nad tym projektem ustawy. Jeśli chodzi o szczegółowe regulacje, to one będą procedowane w komisji - powiedział Bochenek.

Jak przekazał, dalsza część procesu legislacyjnego w sprawie projektu odbędzie się w przyszłym tygodniu. - We wtorek odbędzie się dalszy ciąg posiedzenia Sejmu i wtedy zostanie przeprowadzone drugie i trzecie czytanie nad tą ustawą - zapowiedział rzecznik PiS.

Projekt o SN. "Będziemy się pochylać nad każdą poprawką"

Rafał Bochenek był pytany w Sejmie o to, czy będzie po stronie rządu otwartość na przyjęcie poprawek opozycji. - Nie chcę wyprzedzać rzeczywistości. Poczekajmy na prace w komisji, jakie te poprawki będą, bo opozycja tak naprawdę jeszcze nie zapoznała się do końca z tym projektem. Politycy wypowiadali się, że potrzebują chwilę, by siąść nad tymi przepisami ustawowymi i je przeanalizować - powiedział Bochenek.

- Również nasi koalicjanci, wiem, że również się pochylają nad tą ustawą. Także poczekajmy, będą prace komisyjne, będziemy się pochylać nad każdą poprawką, sprawdzać, na ile zaproponowane rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia do projektu - dodał.

Na pytanie, czy będą konsultacje społeczne projektu, rzecznik PiS przekazał, że z informacji, które posiada, "marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała stosowne pisma, zwróciła się do przedstawicieli, reprezentantów poszczególnych sądów o to, by zaopiniowali projekt ustawy". - Takie wystąpienia zostały poczynione przez panią marszałek. Będziemy również brali pod uwagę uwagi, które będą napływały z tych instytucji - dodał Bochenek.

CZYTAJ TAKŻE:

Nowe świadczenie dla emerytów. Dla kogo i na jakich zasadach?