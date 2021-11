Rzecznik MSZ: Białoruski resort obrony wezwał polskiego attache Rzecznik MSZ Łukasz Jasina: Białoruski resort obrony wezwał polskiego attache

Oprac.: Artur Pokorski Polska

​Attache obrony ambasady RP w Mińsku został wezwany we wtorek do białoruskiego resortu obrony. Traktujemy to jako retorsję za poniedziałkowe działania MSZ - poinformował we wtorek rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina.

Zdjęcie Rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina / Paweł Wodzyński / East News