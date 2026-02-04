Jak pisał w mediach społecznościowych przedstawiciel służb specjalnych, śledczy "nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie".

Komentarz Dobrzyńskiego nawiązuje do afery, jaka wybuchła wokół domniemanych "wschodnich kontaktów biznesowych i towarzyskich" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym jednym z głównych tematów będzie wyjaśnienie wszelkich okoliczności możliwej współpracy lidera Nowej Lewicy z Federacją Rosyjską.

Afera wokół Czarzastego. "Objęty pełną ochroną kontrwywiadowczą"

Słowa rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych są zgodne z wtorkowym oświadczeniem Kancelarii Sejmu, która zaznaczyła, że "marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli".

Jak podkreślili przedstawiciele parlamentu, gdyby istniały jakiekolwiek dowody na popełnienie przez marszałka Sejmu przestępstwa, "odpowiednie służby już dawno by zareagowały". Dodano też, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie zastępuje działań służb i ma jedynie "charakter doradczy i polityczny".

Jak mówił na antenie Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej, "chodzi o to, żeby [Włodzimierz Czarzasty, red.] się wytłumaczył opinii publicznej ze swoich wschodnich kontaktów biznesowych i towarzyskich, bo wszyscy wiemy, że takie miały miejsce".

Poza domniemanymi powiązaniami Czarzastego z Rosjanami, na posiedzeniu RBN, które odbędzie się w środę 11 lutego, omówiony zostanie temat zaproszenia Polski do Rady Pokoju oraz pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację programu SAFE.

