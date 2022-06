Według rzecznika Konferencji Episkopatu Polski "rosyjskie służby przygotowują pewne materiały, która mają pokazać polski Kościół od nie najlepszej strony".

- Wczoraj pojawiła się informacja Rosyjskiej Agencji Informacyjnej TASS, że centralny organ władzy Kościoła katolickiego w Polsce - Konferencja Episkopatu Polski - omawia kwestię wchłonięcia archidiecezji lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Absurdalność tych informacji jest dosyć oczywista i trudno nawet to komentować - stwierdził ks. Gęsiak.

Kościół także może się stać podmiotem gry politycznej

Jak zastrzegł rzecznik, "Kościół także może się stać podmiotem gry politycznej związanej z interesami tej wojny".

- Dbajmy o interesy tych, którzy są w sposób szczególny tą wojną dotknięci, którzy cierpią: o ludziach, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu, do przymusowej emigracji. Prośmy, żeby Bóg i dobrzy ludzie ich wspierali - dodał.



Ks. Gęsiak zaapelował, by media podawały "tylko i wyłącznie prawdziwe informacje na temat tego konfliktu".