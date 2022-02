Rzeczniczka PiS: Pakiet projektów dot. SN być może będzie procedowany w tym tygodniu

Oprac.: Anna Nicz Polska

Jeśli Solidarna Polska złoży do Sejmu projekt ustawy dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym, to cały pakiet zmian będzie rozpatrywany na bieżącym posiedzeniu Sejmu - zapowiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. W tej chwili do Sejmu trafiły trzy projekty - prezydencki, PiS oraz KO i Lewicy.

Zdjęcie Anita Czerwińska / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / East News