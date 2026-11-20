W skrócie Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka szczegółowo wyjaśniła harmonogram wysyłania alertów RCB oraz włączania syren po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Alert o zagrożeniu potencjalnym wysłano o 2.31, natomiast ostrzeżenia o zagrożeniu realnym oraz uruchomienie syren alarmowych nastąpiły po godzinie 6.30.

Resort podkreślił, że RCB współpracuje z wojskiem, a mieszkańcy są ostrzegani za pomocą alertów SMS, syren alarmowych oraz komunikatów w mediach publicznych.

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Podczas konferencji prasowej z udziałem rzeczniczki MSWiA, Karolina Gałecka odniosła się do fali dezinformacji, dotyczącej alertów RCB, jaka pojawiła się po piątkowych zdarzeniach.

- Chciałabym konkretnie, punkt po punkcie przekazać państwu informacje dotyczące alertów, godziny kiedy zostały wysłane, a także włączenia syren i uderzenia obiektów - zaznaczyła Gałecka.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Gałecka podała szczegóły alertów RCB

Jak podkreśliła, w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim włączenie nasłuchu nastąpiło o godz. 1.58. - To jest ważna informacja, ponieważ jasno pokazuje, że RCB było już w bezpośrednim kontakcie z wojskiem - dodała.

Dalej rzeczniczka MSWiA mówiła, że alert RCB o "zagrożeniu potencjalnym" wysłano o godz. 2.31. Alert o "zagrożeniu realnym" wysłano z kolei o godz. 6.30. Syreny alarmowe włączono o godz. 6.31. Sam obiekt, jak mówiła Gałecka, uderzył o godz. 6.36.

Mówiąc o zdarzeniu w Rudniku nad Sanem na Podkarpaciu, włączenie nasłuchu nastąpiło o godz. 1.58, podobnie jak w województwie lubelskim. RCB było już w bezpośrednim kontakcie z wojskiem.

Alert RCB, o "zagrożeniu potencjalnym" wysłano o godz. 2.31, a alert o "zagrożeniu realnym" o godz. 6.33. Syreny włączono o godz. 6.35. - Z informacji, które posiadamy na chwilę obecną, o godzinie 6.38 nastąpiło uderzenie, czyli 3 minuty po włączeniu syren - zaznaczyła Gałecka.

Kolejne informacje dotyczyły miejscowości Mołodycz w województwie podkarpackim.

- Tu o godzinie 1.58 włączono nasłuch. O godzinie 2.31 wysłano alert RCB dotyczący potencjalnego zagrożenia, a o godzinie 6.33 kolejny alert, kiedy zagrożenie było już realne - przekazała rzeczniczka MSWiA.

- O godzinie 6.37 włączono syreny alarmowe. Do uderzenia obiektu w ziemię doszło najprawdopodobniej po godzinie siódmej. Ta ostatnia informacja jest jeszcze dokładnie weryfikowana i sprawdzana - tłumaczyła Gałecka.

Rzeczniczka MSWiA apeluje. "Mówimy o bezpieczeństwie Polaków"

- Bardzo często państwo pytacie, dlaczego mamy tak dużo alertów. Te alerty, które są wysyłane o potencjalnym zagrożeniu, mają ostrzegać mieszkańców. Dlatego już o godzinie 2.31 został wysłany pierwszy alert, mówiący o potencjalnym ryzyku i zagrożeniu - wyjaśniła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak zaznaczyła, kolejne alerty dotyczące realnego zagrożenia wysłano po godzinie 6.30, w zależności od lokalizacji. Podkreśliła jednocześnie, że wiadomości RCB nie są jedynym sposobem ostrzegania ludności.

- Oprócz dwóch alertów, włączyliśmy również syreny alarmowe, ponieważ jest to kolejne narzędzie, które informuje mieszkańców o zagrożeniu - wskazała.

Rzeczniczka dodała, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa niezwłocznie przekazało informacje o zagrożeniu również mediom publicznym, w tym Polskiej Agencji Prasowej, Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej, które informowały mieszkańców za pośrednictwem swoich kanałów.

Odnosząc się do przekroczenia polskiej granicy, zapewniła, że informacje o sytuacji na bieżąco trafiały do MSWiA zarówno w nocy, jak i nad ranem. Resort pozostawał w stałym kontakcie z RCB, Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

- Robimy wszystko, żeby państwa bardzo szybko informować, ale bardzo byśmy chcieli, żebyście państwo informowali rzetelnie. Sprawdzone informacje, bez siania dezinformacji, ponieważ mówimy tutaj o bezpieczeństwie Polaków - zaapelowała rzeczniczka MSWiA.

Rosyjskie obiekty nad Polską. Setki funkcjonariuszy w akcji służb

Rzecznik Komendy Głównej PSP st. kpt. Wojciech Gralec, podczas piątkowej konferencji w MSWiA, przekazał, że w akcję zaangażowano zarówno Państwową Straż Pożarną, jak i jednostki ochotniczych straży pożarnych. - Strażacy zabezpieczali miejsca zdarzeń, wspierali policję i wojsko, a także prowadzili rozpoznanie z udziałem specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W akcji uczestniczyło 30 jednostek ochrony przeciwpożarowej i blisko 50 strażaków - podał.

Z kolei kom. Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji poinformował, że kilkadziesiąt minut po godz. 6 służby otrzymały zgłoszenia o obiektach, które mogły spaść w trzech lokalizacjach - dwóch w województwie podkarpackim i jednej w lubelskim.

- Niezwłocznie po tej informacji dyżurni skierowali na miejsce funkcjonariuszy policji, a następnie z komend wojewódzkich zostały skierowane tam oddziały prewencji policji, samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne policji oraz funkcjonariusze CBŚP - przekazał Pradun.

Jak zaznaczył, głównym zadaniem policjantów jest zabezpieczenie miejsc zdarzeń i umożliwienie pracy pozostałym służbom. Łącznie do działań skierowano około 190 funkcjonariuszy.



