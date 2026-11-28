W skrócie Rozmówcy TVN24 wskazują, że Marcin Kierwiński kontroluje warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej, przewyższając wpływami Rafała Trzaskowskiego.

Bliscy współpracownicy premiera Donalda Tuska w rozmowie z portalem twierdzą, że Kierwiński stracił miejsce w jego najbliższym otoczeniu po wyjeździe do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Śledztwo wykazało, że niemal 70 procent środków na kampanię parlamentarną ministra w 2023 roku pochodziło od osób zatrudnionych w spółkach i instytucjach kontrolowanych przez KO.

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Marcin Kierwiński zbudował w Warszawie sieć politycznych wpływów, która zdaniem części działaczy Koalicji Obywatelskiej pozwala mu kontrolować stołeczne struktury ugrupowania.

Tak wynika z materiału TVN24, którego autorzy rozmawiali z obecnymi i byłymi politykami partii oraz osobami znającymi szefa MSWiA od początku jego kariery.

Marcin Kierwiński i jego wpływy. Nowe ustalenia mediów

Jeden z byłych polityków Platformy Obywatelskiej w rozmowie z portalem przekonuje, że rzeczywista pozycja Kierwińskiego w stolicy jest silniejsza niż prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

- Trzaskowski jest figurantem. Rządzi Kierwa, który zawsze chciał być prezydentem Warszawy i ma wszystkie nitki w swoich rękach - stwierdził rozmówca stacji. Podobną opinię przedstawiła była posłanka i europosłanka KO Julia Pitera. Przyznała, że stołeczni burmistrzowie w rozmowach powołują się na Marcina Kierwińskiego.

Według ustaleń stacji kampanię parlamentarną Kierwińskiego w 2023 roku wsparło finansowo 20 burmistrzów i wiceburmistrzów z 12 spośród 18 dzielnic Warszawy.

Wpływy Kierwińskiego w stołecznych strukturach partii sięgają wielu lat wstecz. W 2007 roku nadzorował Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, którą jeden z polityków KO określił mianem jego "kuźni kadr".

- W 2010 roku na listy PO trafiło kilkadziesiąt osób związanych z tą jednostką. Gdy się zorientowaliśmy, co się dzieje, było już za późno - przyznał rozmówca stacji.

Marcin Kierwiński i Donald Tusk. Politycy KO mówią o utracie zaufania

Autorzy materiału opisują również relacje szefa MSWiA z premierem. Według jednego z ministrów Kierwiński stracił miejsce w najbliższym otoczeniu Tuska po wyjeździe do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

- Przez ten wyjazd wypadł z najbliższego kręgu Tuska. Już do niego nie wrócił - ocenił polityk.

Inny rozmówca stacji twierdzi, że Kierwiński mocno przeżył osłabienie swojej pozycji przy premierze. Miał również ograniczyć wizyty w rządowej willi przy ulicy Parkowej.

Rozmówcy TVN24 różnią się natomiast w ocenie przyszłości ministra. Część uważa, że jego rosnące wpływy mogą stanowić wyzwanie dla partyjnego kierownictwa. Inni przekonują, że choć Tusk docenia jego zdolności organizacyjne, Kierwiński nie ma realnych szans na przejęcie przywództwa w KO.

- Kiedyś ludzie nie lubili Kierwińskiego, a teraz się go boją, bo się staje właścicielem partii - powiedział jeden z polityków ugrupowania.

- Donald po marginalizacji Schetyny nie miał nikogo do gaszenia pożarów i usuwania ludzi. Kierwiński do tego się przydaje, dlatego wkradł się skutecznie w łaski Donalda i jego wpływy wzrosły - ocenił inny z polityków.

Kierwiński jak Schetyna? "Cichy zabójca"

W materiale powraca także porównanie Marcina Kierwińskiego do Grzegorza Schetyny, z którym obecny szef MSWiA blisko współpracował w przeszłości.

Jeden z dawnych współpracowników Schetyny ujawnił, że Kierwiński bywa nazywany w partii "małym Schetyną". Inny polityk KO określił go mianem "cichego zabójcy", wskazując na jego zdolność do podejmowania trudnych decyzji bez publicznego demonstrowania siły.

Podobne porównanie pojawiło się w sobotnim "Kalejdoskopie Wydarzeń" Polsat News, otwiera się w nowym oknie. Jan Wróbel nazwał Kierwińskiego "Grzegorzem Schetyną nowych czasów", a Dorota Gawryluk zastanawiała się, czy medialne doniesienia mogą być elementem wewnętrznych rozgrywek w Koalicji Obywatelskiej.

- To jest też taka teoria, która wydaje mi się jednak tutaj najbardziej realna, że to jest też sposób na dyscyplinowanie osób, które urosły jednak za bardzo - oceniła dziennikarka.

Gawryluk zastanawiała się, czy przed przyszłorocznymi wyborami kierownictwo partii może dążyć do ograniczenia samodzielności najbardziej wpływowych polityków.

Wpłaty na kampanię Kierwińskiego. "Mocny strzał z zaskakującego kierunku"

Publikacja stacji stanowi rozwinięcie wcześniejszego śledztwa TVN24, dotyczącego finansowania kampanii wyborczej Kierwińskiego.

Dziennikarze ustalili, że niemal 70 proc. z 723 985 zł wpłaconych na jego kampanię parlamentarną pochodziło od 113 osób zatrudnionych w spółkach i instytucjach kontrolowanych przez KO. Wśród darczyńców byli m.in. samorządowcy, członkowie zarządów spółek oraz osoby kierujące instytucjami publicznymi.

Jak informował wcześniej Łukasz Rogojsz z Interii, doniesienia wywołały poruszenie również wewnątrz obozu rządzącego. - Mocny strzał w Marcina i to z zaskakującego kierunku. PiS się cieszy, a TVN gra symetrystycznie - komentował w rozmowie z Interią jeden z ministrów.

Inny z rozmówców Interii przyznał, że informacje o przygotowywaniu publikacji dotyczącej szefa MSWiA pojawiały się już wcześniej. - Od wielu tygodni było słychać o zbieraniu materiałów na Marcina - powiedział.

Polityk bronił przy tym sposobu finansowania kampanii Kierwińskiego, wskazując, że wsparcie ze strony osób związanych z jego środowiskiem politycznym jest naturalne, o ile odbywa się zgodnie z prawem.

- Nie sądzę, żeby ta sprawa mogła wywrócić Marcina politycznie - ocenił.

Inny ważny polityk koalicji przyznał natomiast, że ujawnione informacje nie były dla niego zaskoczeniem. - U nas nie wzbudziło to zdziwienia. Znamy dobrze Księstwo Warszawskie ministra Kierwińskiego - powiedział.



