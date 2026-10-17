- Rządzą nie ci, którzy w ciągu tamtych ośmiu - przecież bardzo trudnych lat - podnieśli Polskę, ale przede wszystkim Polaków do góry. Poprawili los milionów ludzi - powiedział Jarosław Kaczyński przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie trwa protest.

- Tylko rządzi jakaś ponura banda, ponury gang - dodał prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, że obecna władza - w jego ocenie - przedstawiała "różnego rodzaju oszukańcze propozycje, o których oni świetnie wiedzą, że nie dało się ich przeprowadzić".

- Ta formuła, która doprowadziła ich do sukcesu, do przejęcia władzy, była stosowana także i później. Jest stosowana także dziś. Musicie o tym pamiętać. Musicie o tym pamiętać, że dziś ta władza trwa tylko dlatego, że kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie - ocenił Kaczyński.

Polityk przekazał, że z "tym kłamstwem trzeba skończyć, a przede wszystkim trzeba uczynić wszystko, by to kłamstwo przestało trafiać do dużej części naszych obywateli".

Protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kaczyński: Musimy zabezpieczyć Polskę

- My musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi zagrożeniami - zadeklarował Kaczyński.

Prezes przekazał, są jeszcze dwa ostatnie gmachy, które jeszcze nie zostały opanowane przez tą władzę - Trybunał Konstytucyjny i Bank Narodowy.

- Musicie państwo pamiętać, że być może niedługo przyjdzie moment, kiedy przyjdzie stanąć pod Bankiem Narodowym i Banku Narodowego bronić, bo przecież tu nie chodzi o tych, którzy tam pracują, chociaż szef jest wspaniały - dodał.

W sobotę po południu w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibą TK w Al. Szucha w Warszawie zgromadzili się manifestujący. Są wśród nich m.in. politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

Wśród manifestujących są też osoby związane m.in. z Ruchem Obrony Granic, klubami "Gazety Polskiej" i Telewizją Republika. Mają ze sobą m.in. biało-czerwone flagi, skandują m.in.: "tu jest Polska"; manifestacja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu.

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