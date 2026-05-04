Wiele dni bez opadów i wysokie temperatury nie mogły pozostać bez wpływu na sytuację w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w poniedziałek wydało alert w związku z zagrożeniem pożarowym w polskich lasach. Obowiązuje on w ośmiu województwach.

Alert RCB. Niebezpieczna sytuacja w polskich lasach

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - komunikat tej treści wysłano do osób przebywających w wielu częściach kraju.

Ten alert RCB otrzymali mieszkańcy oraz odwiedzający następujące województwa:

dolnośląskie (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski);

mazowieckie (powiaty: ostrowski, płoński, pułtuski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski);

lubuskie (powiaty: strzelecko-drezdenecki, żagański, żarski);

opolskie (powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki);

podlaskie (powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski);

warmińsko - mazurskie (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski);

wielkopolskie (powiat czarnkowsko-trzcianecki);

zachodniopomorskie (powiaty: choszczeński, wałecki).

W poniedziałek przelotne deszcze i burze prognozowane są głównie na północy oraz na zachodzie Polski. Możliwe, że więcej deszczu popada w kolejnych dniach, co może zmniejszyć zagrożenie pożarowe. Obecnie jednak trzeba zachować szczególną ostrożność.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje. Różne zagrożenia

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń.

Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

