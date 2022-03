Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do likwidacji? Ostrzegawcze SMS-y wyśle MSWiA

Resort Mariusza Kamińskiego chce zlikwidować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". Rozwiązanie to znalazło się w projekcie ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych, do którego dotarła gazeta.

Zdjęcie Alert RCB o zmianach w obostrzeniach z zeszłego roku / Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM