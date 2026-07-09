Jolanta Sobierańska-Grenda trwa w fotelu ministra zdrowia - paradoksalnie dlatego, że historii o nieprawidłowościach w szpitalach przybywa z dnia na dzień, a dodatkowo spływają one z różnych miast, nie tylko Warszawy. Chociażby w czwartek Interia i Polsat News ujawniły, że lekarz zatrudniony w szpitalu w Braniewie zarobił w rok niemal 1,8 mln złotych. Co więcej, w jednym miesiącu rozliczył ponad 1000 godzin pracy, choć miesiąc ma ich zaledwie 744.

- Pani minister nie wyleciała ze stanowiska, choć był taki moment w ciągu kilku ostatnich dni - po ultimatum premiera - że w branży zdrowotnej każdy był przekonany, iż ten duet: minister zdrowia i szef Narodowego Funduszu Zdrowia wyleci ze stanowisk - mówił Marcin Fijołek w nowym odcinku "Politycznego WF-u".

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Szykuje się rekonstrukcja rady ministrów? Mowa o "rządzie zderzaków"

Jak zauważył prowadzący "Graffiti" w Polsat News, kierujący NFZ Filip Nowak został powołany jeszcze za czasów PiS, "więc można byłoby łatwo przykleić mu gębę pod tytułem: 'wiadomo, jak coś się źle dzieje w państwie, to jeszcze jest wina poprzedników'".

- A minister zdrowia nie ma oparcia w żadnej z partii, była i jest autorskim projektem Donalda Tuska. Wisiała, jak u Cezara, na jego kciuku - przypomniał w podcaście Interii.

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"Polityczny WF": Tusk kupił czas. Co rząd zrobi z ochroną zdrowia? INTERIA.PL

Fijołek nadmienił, że dogłębnych zmian w ochronie zdrowia nie da się przeprowadzić do jesieni, "tak jak w ciągu trzech, czterech dni nie da się wymyślić odpowiedniego planu restrukturyzacji". - Myślę, że premier kupił trochę czasu. Zauważył, że nastroje mogą być lekko uspokojone także przez rozproszenie tych historii - ocenił.

Dziennikarz przekazał też, co o najbliższej przyszłości mówi się na korytarzach kancelarii premiera. - Wiewiórki donoszą o rekonstrukcji, która mogłaby objąć minister zdrowia i byłaby szersza niż tylko stanowisko w tym resorcie. Miałaby się odbyć jesienią. To byłby już taki rząd na wybory, kampanię wyborczą. Rząd "zderzaków" - ludzi, którzy wiedzą, z czym się je każda wypowiedź - opisał Fijołek w "Politycznym WF-ie".

"Wszystkie te rzeczy były już proponowane"

Natomiast Piotr Witwicki spostrzegł, że "mamy do czynienia z kilkoma mechanizmami". - Być może w pierwszej kolejności jest to nawet zmierzch pewnego pomysłu na sprawowanie urzędu. Mam na myśli odpowiedzialność polityczną, która teraz niespecjalnie jest wyciągana - powiedział redaktor naczelny Interii.

Jego zdaniem zmiany zaproponowane przez Sobierańską-Grendę najlepiej podsumował lekarz Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Napisał on na platformie X: "Zepsuję zabawę Ministerstwu Zdrowia, ale przecież to są wszystko propozycje, które zaproponowano w 2025 roku i się z nich wycofano po konsultacjach z powiatami, szpitalami, politykami, związkami zawodowymi personelu medycznego czy pracodawcami. Czyli siedem miesięcy już czekamy i dalej nie ma projektów ustaw".

- Sam sprawdzałem: wszystkie te rzeczy były już proponowane. Za każdym razem proponowane jest ulepszenie e-rejestracji, które również - jak wykazaliśmy to kilka tygodni temu w "Politycznym WF-ie" - było w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej, jednak w żaden sposób nie jest w stanie się ziścić poza dość wąskimi dziedzinami życia - skwitował w podcaście Piotr Witwicki.



