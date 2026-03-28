W skrócie Dorota Gawryluk oceniła, że decyzja o obniżeniu VAT na paliwa jest dobra, ale zbyt późna, a interwencja rządu powinna nastąpić wcześniej.

W "Kalejdoskopie Wydarzeń" przypomniano, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki próbował wprowadzić ceny maksymalne na paliwa, lecz Daniel Obajtek był temu przeciwny.

W programie zwrócono także uwagę na fakt, że Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę Waldemarowi Żurkowi na sali plenarnej Sejmu i poprosił go o opuszczenie sali. - Wykazał się odwagą - oceniła Dorota Gawryluk.

Podczas sobotniego wydania "Kalejdoskopu Wydarzeń" na antenie Polsat News prowadzący Jan Wróbel i Dorota Gawryluk odnieśli się do rządowego pakietu CPN - Ceny Paliwa Niżej. To reakcja na wzrost cen ropy, oleju napędowego i benzyny, jaki nastąpił po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

Rządowy pakiet CPN. "Jeden niebezpieczny moment"

- Zwracam uwagę na jeden niebezpieczny moment. Bo interwencja (rządu - red.) tak, to powinno nastąpić dużo wcześniej - oceniła Dorota Gawryluk.

Dziennikarka Polsat News dodała także, że - jej zdaniem - problemy w różnych dziedzinach gospodarczych w kraju "dopiero się pojawią". W tej kwestii wskazała na prąd czy gaz. - Tutaj potrzebny jest szerszy namysł, nie jednostkowe przypadki interwencji - mówiła Gawryluk.

W "Kalejdoskopie Wydarzeń" przypomniano także, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości ówczesny premier Mateusz Morawiecki "nie wprowadził ustalania cen maksymalnych na sprzedaż paliw na stacjach".

- Mateusz Morawiecki próbował wymusić na Danielu Obajtku ustalenie maksymalnych cen paliw na stacjach. Co się wtedy okazało? Prezes Obajtek położył się krzyżem, by tego nie robić. Argumenty były dosyć niepokojące - wprowadzenie cen maksymalnych może skutkować brakiem paliw na stacjach - mówiła Dorota Gawryluk.

Przypomnijmy, że propozycja dotycząca pakietu CPN została przedstawiona przez Donalda Tuska w czwartek, następnie projekt trafił do Sejmu, a potem Senatu. Posłowie większością głosów zgodzili się na ustawy.

Ostatecznie w piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy obniżające ceny paliw, kiedy był w trakcie zagranicznej podróży do Dallas w USA.

Czarzasty wyprosił Żurka z sali plenarnej. "Zrobił porządek w Sejmie"

W "Kalejdoskopie Wydarzeń" prowadzący odnieśli się także m.in. do reakcji Włodzimierza Czarzastego podczas posiedzenia Sejmu.

W piątek na sali plenarnej marszałek Sejmu zwrócił uwagę prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi, który udzielał wywiadu dziennikarce na jednym z balkonów.

Dorota Gawryluk oceniła, że Włodzimierz Czarzasty "wykazał się odwagą", za co "przyznaje mu punkt". - Zrobił porządek w Sejmie - zaznaczyła współprowadząca "Kalejdoskop Wydarzeń".

Polityk Lewicy, zwracając się do Żurka, powiedział: - Proszę państwa! Możecie przestać dyskutować? Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową. Proszę opuścić salę sejmową. W reakcji politycy zaczęli bić brawo, a prokurator generalny opuścił salę plenarną.

Ustalanie cen paliw. Dorota Gawryluk przypomniała o Morawieckim i Obajtku Polsat News