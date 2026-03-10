W skrócie Rząd przyjął nową Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2025-2029, obejmującą działania mające zwiększyć odporność Polski na cyberzagrożenia.

Jednym z założeń strategii jest wprowadzenie do szkół średnich nowego przedmiotu o nazwie technika cyberbezpieczeństwa.

Strategia przewiduje też skuteczniejszą walkę z cyberprzestępczością, rozwój instytucji koordynujących bezpieczeństwo cyfrowe oraz programy edukacyjne i informacyjne.

We wtorek rząd podjął decyzję o przyjęciu Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. "W dobie rosnącej agresji w świecie cyfrowym, to nasz kluczowy dokument wyznaczający kierunki działań do 2029 roku" - przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Według ministerstwa dokument "ma zwiększyć odporność Polski na cyberzagrożenia oraz poprawić bezpieczeństwo obywateli, przedsiębiorstw i instytucji publicznych". Jednym z założeń strategii jest prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji prasowej, strategia ma w ramach realizacji tego założenia wprowadzać nowy przedmiot do szkół średnich. Ma on nosić nazwę technika cyberbezpieczeństwa.

- To są takie rzeczy, które z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i funkcjonowania w tym świecie na pewno mają duże znaczenie - powiedział.

Rząd przyjął Strategię Bezpieczeństwa RP

- W dobie rosnącej agresji w cyberprzestrzeni musimy działać zdecydowanie, bo bezpieczeństwo w internecie to nasza wspólna sprawa i polska racja stanu. (...) Budujemy odporne cyfrowo państwo - rozwijamy krajowe technologie, wzmacniamy współpracę instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i skuteczniej zwalczamy cyberprzestępczość - powiedział minister Krzysztof Gawkowski na temat przyjętej we wtorek Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Wśród głównych filarów dokumentu wicepremier wymienił suwerenność technologiczną poprzez stawianie na rozwój rodzimych technologii i certyfikację oraz mechanizmy eliminacji dostawców wysokiego ryzyka.

Strategia ma "uderzać w cyberprzestępców" - podkreślił Gawkowski na platformie X. Dokument zakłada bowiem skuteczniejszą walkę z kradzieżą tożsamości, fałszywymi kartami SIM oraz szybszy dostęp organów ścigania do kluczowych informacji o przestępcach.

Kolejnym filarem jest "jedność w działaniu". Szef Ministerstwa Cyfryzacji podał, że strategia wzmacnia centralną instytucję koordynującą krajowe cyberbezpieczeństwo (PCOC). Zakłada też rozwój sektorowych zespołów reagowania na incydenty (CSIRT).

Dokument zakłada też "silne regiony i infrastrukturę" poprzez kontynuacje programu "Cyberbezpieczny Samorząd" i "Cyberbezpieczne wodociągi". Jak podał Gawkowski, strategia zakłada też rozszerzenie ochrony Anty-DDoS dla kluczowych instytucji publicznych i Sił Zbrojnych RP, czyli ochrony przed atakami rozproszonej odmowy usługi (Distributed Denial of Service, DDoS) polegającymi na przeciążeniu serwera, sieci lub usługi internetowej poprzez zalewanie ich ogromną liczbą zapytań.

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2025-2029 została przyjęta w postaci uchwały. Dokument wyznacza cele w zakresie utrzymania cyberbezpieczeństwa w kraju oraz środki ich realizacji. Zastąpił on poprzednią strategię, która obowiązywała w latach 2019-2024.

Nowa strategia uwzględnia zmiany w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego oraz kwestie związane z postępem technologicznym i powszechną cyfryzacją wszystkich dziedzin życia - wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ma też być odpowiedzią na wzrost aktywności cyberprzestępców, których działania stanowią zagrożenie dla codziennego funkcjonowania, bezpieczeństwa i prywatności przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz obywateli, w tym dzieci, młodzieży i seniorów.

Dokument, poza celami strategicznymi, wyznacza m.in. działania związane z programami edukacyjnymi, informacyjnymi i szkoleniowymi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zawarto w nim też plany badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Strategia uwzględnia również sposoby przeciwdziałania i zwalczania cyberprzestępczości oraz uzyskania zdolności do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni. Ponadto Strategia uwzględnia międzynarodową współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa.

