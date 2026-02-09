Rząd zachęca, Polacy nie reagują. Ponad połowa nie zamierza się przygotować

Większość Polaków nie planuje przygotowania plecaka ewakuacyjnego - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Badanie przeprowadzono w trakcie dystrybucji po Polsce "Poradnika bezpieczeństwa", gdzie władze wprost apelują o skompletowanie takiego zestawu na wypadek kryzysu.

Ręka chowa czerwoną apteczkę do plecaka, na stole leżą niezbędne przedmioty do przetrwania, w tym jedzenie w puszce, taśma, baterie, notes i latarka. Po prawej stronie ilustracja grupy ludzi, służb ratunkowych oraz tytuł poradnika bezpieczeństwa.
Jak Polacy podchodzą do zaleceń zamieszczonych w poradniku bezpieczeństwa?Wojciech Strozyk / Reporter | Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Ponad połowa Polaków nie zamierza przygotować plecaka ewakuacyjnego mimo apeli rządu.
  • Sondaż IBRiS wskazuje na duże różnice między grupami społecznymi w podejściu do ewakuacji.
  • Rządowy poradnik dotarł do większości gospodarstw domowych, ale nie wszyscy go otrzymali.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że 52,4 proc. respondentów nie planuje przygotować dla siebie ani swoich bliskich plecaka ewakuacyjnego. Taki zamiar deklaruje jedynie 24,2 proc. ankietowanych, a 9,4 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Jednocześnie 14,1 proc. badanych przyznało, że w ogóle nie otrzymało rządowej broszury, choć - jak zapewnia MSWiA - jej dystrybucja przez Pocztę Polską jest już na finiszu.

Sondaż. Kto myśli o ewakuacji, a kto ignoruje zalecenia?

Analiza odpowiedzi pokazuje wyraźne różnice między grupami społecznymi. Chęć skompletowania plecaka częściej deklarują kobiety (28 proc.), osoby w wieku około 70 lat (44 proc.), mieszkańcy średnich miast (33 proc.) oraz północnych regionów kraju (37 proc.). W tej grupie dominują także respondenci o niższych dochodach - do 2 900 zł netto (67 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (39 proc.). To również wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego.

    Z kolei brak planów przygotowań deklarują głównie mężczyźni (59 proc.), trzydziestolatkowie (72 proc.) i mieszkańcy małych miast (60 proc.), szczególnie z makroregionu centralnego. W tej grupie często pojawiają się osoby pobierające świadczenie 800+ na co najmniej dwoje dzieci, z wykształceniem średnim, czerpiące informacje przede wszystkim z TV Republika. Respondenci ci deklarują poglądy prawicowe i poparcie m.in. dla Konfederacji, Grzegorza Brauna lub Szymona Hołowni.

    "Poradnik bezpieczeństwa" dotarł, ale nie do wszystkich

    Poczta Polska przekonuje, że wywiązała się z umowy zawartej z MSWiA. Jak poinformowało biuro prasowe operatora, pierwszy etap dystrybucji - obejmujący województwa lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie - zakończył się 15 stycznia. Do końca stycznia broszury miały trafić do mieszkańców pozostałych regionów kraju.

    W sumie według danych wstępnych w pierwszej turze dostarczono ponad 1,88 mln egzemplarzy poradnika, a w drugiej - ponad 14,4 mln. Ostateczne liczby mają zostać przekazane resortowi w raporcie końcowym. Poczta zaznacza jednocześnie, że część obywateli mogła nie otrzymać broszury, jeśli wcześniej zgłosiła sprzeciw wobec doręczania druków bezadresowych.

      MSWiA podkreśla, że koszt przedsięwzięcia był niewielki. Jak przekazała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka, wydruk jednego egzemplarza kosztował 2,76 zł, a jego dostarczenie - 68 groszy. - To niewielka cena z budżetu państwa, która może uratować życie - zaznacza.

      Trzy dni kluczowe w sytuacji kryzysowej

      Eksperci nie mają jednak złudzeń, że sama dystrybucja broszur sprawi, iż w każdym domu pojawi się plecak ewakuacyjny. Jak podkreślają, kluczowe jest posiadanie absolutnie podstawowych zapasów: wody, żywności, leków oraz alternatywnego źródła zasilania, które pozwolą przetrwać co najmniej trzy dni.

      - Zakłada się, że reakcja na sytuację kryzysową i przywrócenie systemu do względnej równowagi powinny nastąpić w ciągu 72 godzin - tłumaczył w rozmowie z Interią prof. Artur Gruszczak z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastrzegł jednak, że w przypadku wojny ten scenariusz jest znacznie mniej przewidywalny.

        Trzy dni to również bufor bezpieczeństwa, który ma ograniczyć chaos i panikę w pierwszej fazie kryzysu. - W sytuacjach nadzwyczajnych często nie do końca ufamy władzom i próbujemy zabezpieczyć się na własną rękę, ruszając masowo do sklepów - zauważa ekspert, wskazując na kulturowy wymiar przygotowań do zagrożeń.

        "Podradnik bezpieczeństwa" w każdym domu. "To dobry wstęp"

        Specjaliści od przetrwania doceniają sam fakt przygotowania rządowego poradnika, ale podkreślają jego ograniczenia. - To krótki, przyzwoity materiał, dający podstawową wiedzę teoretyczną - oceniał w rozmowie z Interią Marcin Surowiec, ekspert ds. survivalu i bushcraftu.

        Jak dodawał Surowiec, warto jednak podejść do zaleceń bardziej praktycznie. Zamiast trzech litrów wody na osobę, rekomendowanych w poradniku, sugeruje przygotowanie co najmniej pięciu. - To pozwala uwzględnić nie tylko picie, ale też podstawową higienę - wyjaśnia.

        Równie ważny jest wybór żywności. - Najlepiej gromadzić produkty gotowe do spożycia, by nie tracić paliwa na gotowanie. Jeśli suche - to w wersji instant, wymagającej tylko zalania wodą - mówi Surowiec. Jego zdaniem w sytuacjach kryzysowych najlepiej sprawdzają się konserwy, batony energetyczne i żywność liofilizowana.

        - Robiąc zapasy, warto zadać sobie dwa pytania: czy mogę to otworzyć i zjeść od razu oraz czy w razie ewakuacji da się to łatwo zabrać - podsumowuje ekspert.

