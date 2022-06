Rząd: W 2023 roku podniesiemy płacę minimalną. Dwa razy

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Polska

Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2023 roku. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller / PAP/Mateusz Marek / PAP