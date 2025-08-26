- Do kolejnego posiedzenia Sejmu, do 8 września rząd przygotuje kolejną propozycję ustawy, która będzie te wszystkie kwestie regulowała - podkreślił rzecznik rządu, odpowiadając na pytanie o weto Karola Nawrockiego w sprawie ustawy pomocowej dla Ukraińców.

- Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce - dodał, zaznaczając, że przepisy nie będą dotyczyły wyłącznie świadczeń 800 plus.

Szłapka po wecie Nawrockiego: Rozwiązanie już jest przygotowywane

Jak wyjaśnił Adam Szłapka, świadczenia obcokrajowców zostaną powiązane z pracą oraz systemem ZUS. - To rozwiązanie już jest przygotowywane (...) Ta ustawa, która została zawetowana to jest kompleksowe rozwiązanie dot. statusu, ochrony. Nie ma wyjścia, musimy przygotować kolejne - powiedział.

Wcześniej rzecznik zaznaczył, że weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom może doprowadzić do "potencjalnego chaosu".

- To są rozwiązania, które w zasadniczej mierze zostały przygotowane przez poprzedni rząd trzy i pół roku temu, (...) które my w sposób zasadniczy uszczelniliśmy - wyjaśnił.

- Na przykład wprowadzenie skutecznego (...) obowiązku szkolnego wobec powiązania uzyskiwania świadczenia 800 plus - dodał.

W środę o godz. 9:00 rozpocznie się Rada Gabinetowa pod przewodnictwem Karola Nawrockiego. Wśród tematów, które zostaną poruszone między prezydentem a rządem, mają pojawić się te dotyczące finansów publicznych, budowy CPK czy ochrony rolnictwa.

Weto prezydenta. Chodzi o ustawę pomocową dla Ukraińców

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w ostatnich dniach ustawę dotyczącą pomocy Ukraińcom. Jak tłumaczył "po 3,5 roku sytuacja w zakresie finansów i emocji społecznej, politycznej zasadniczo się zmieniła".

- Prawo, które było zaproponowane, dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany i byłem przekonany w czasie całej kampanii wyborczej, że wszystkie większe środowiska polityczne, a także Rafał Trzaskowski, deklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć tym uchodźcom, którzy podejmują się obowiązku pracy. Ustawa, którą dostałem na swoje biurko o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmieniam - tłumaczył Karol Nawrocki.

- Uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy. To jest dla mnie rzecz zasadnicza, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Jednocześnie zaproponował swój projekt ustawy w tej sprawie. - Zachęcam rząd i wszystkie partie w parlamencie do ciężkiej pracy, przez dwa tygodnie, nad kształtem tej ustawy - mówił.

