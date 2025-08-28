W skrócie Rząd wprowadza "Poradnik bezpieczeństwa", który trafi w wersji papierowej do każdego polskiego domu.

Publikacja zawiera zestaw praktycznych wskazówek na wypadek sytuacji kryzysowych, w tym konfliktu zbrojnego i klęsk żywiołowych.

Poradnik powstał przy współpracy wielu ekspertów i zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński w czwartek wzięli udział w konferencji prasowej prezentującej "Poradnik bezpieczeństwa". Prace nad publikacją trwały od kilkunastu miesięcy.

- To jest bardzo ważny dzień dla polskiego bezpieczeństwa. (...) Robimy, nie gadamy - rozpoczął swoje wystąpienie szef MON. Przekazał, że koalicja rządząca dotychczas przyjęła m.in. ustawę o obronie cywilnej oraz wycofała się z pomysłu poprzedników dotyczącego likwidacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

- "Poradnik bezpieczeństwa" trafi do każdego domu - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, publikacja zawiera zbiór porad nie tylko na czas wojny, ale również klęsk żywiołowych i innych kataklizmów. Poradnik od czwartku będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronach rządowych.

Polska reaguje na doświadczenia Ukrainy. Powstał specjalny poradnik

Szef MON wyraził nadzieję, że kilkanaście milionów egzemplarzy będzie dystrybuowanych m.in. poprzez Pocztę Polską. Jak dodał, "Poradnik bezpieczeństwa" trafi do Polaków najpóźniej na początku 2026 roku. Kosiniak-Kamysz określił go jako "najlepszy w tym momencie w Europie".

- Pamiętajmy o tym, co się wydarzyło w lutym 2022 roku, kiedy z dnia na dzień miliony osób w Ukrainie musiały opuścić swój dom. Większość nie była do tego przygotowana. (...) Ten poradnik jest po to, abyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową - mówił wicepremier, wskazując, że podobny poradnik powstał niedawno w Szwecji.

- To jest naprawdę wielki dzień. Nigdy wcześniej tak kompleksowy dokument wspierający bezpieczeństwo nie powstał - podkreślił Marcin Kierwiński. - Żyjemy w niebezpiecznych czasach, za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych - tłumaczył.

Szef MSWiA przekazał, że jeszcze w tym roku do samorządów trafi 5 mld złotych dla zapewnienia ochrony ludności w poszczególnych regionach. Ambicją rządu Donalda Tuska jest przekazywanie 0,3 proc. PKB na ten cel - relacjonował Kierwiński.

Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodał, że założenia "Poradnika bezpieczeństwa" mają trafić do aplikacji mObywatel, gdzie powstanie specjalna zakładka.

Poradnik bezpieczeństwa. Zbiór konkretnych wskazówek na czas sytuacji kryzysowych

"Poradnik bezpieczeństwa" powstał we współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dokument został przygotowany przez ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska - od ekspertów, naukowców, ratowników i strażaków, po samorządowców i osoby śledzące sytuację w Ukrainie.

Głównym celem publikacji jest dostarczenie rzetelnych i konkretnych wskazówek dotyczących reagowania w sytuacjach kryzysowych, a treści zostały uporządkowane według etapów działań: od przygotowania, przez rozpoznanie i alarmowanie, po reagowanie i współpracę - przekazał w komunikacie resort spraw wewnętrznych i administracji.

