W skrócie Naczelna Izba Lekarska sprzeciwiła się słowom Dominiki Pietrzyk, która w Kanale Zero zarzuciła medykom uchylanie się od pracy w trakcie pandemii COVID-19.

Według danych Ministerstwa Zdrowia do marca 2022 roku w Polsce z powodu COVID-19 zmarło ponad 300 lekarzy, z których wielu zakaziło się podczas opieki nad chorymi.

NIL zaapelował do przedstawicieli mediów o powstrzymanie się od krzywdzących wypowiedzi na temat lekarzy, wskazując na ich heroizm i poświęcenie w czasie pandemii.

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Komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) pojawił się w odpowiedzi na fragment filmu zamieszczonego w serwisie X przez jednego z użytkowników.

Nagranie pochodzi z Kanału Zero z programu "Śniadanie symetrystów", gdzie jednym z gości była dziennikarka "Rzeczpospolitej" Dominika Pietrzyk.

Naczelna Izba Lekarska odpowiada Dominice Pietrzyk

"Naczelna Izba Lekarska zdecydowanie sprzeciwia się twierdzeniom p. Dominiki Pietrzyk wygłoszonym w przestrzeni publicznej" - napisano na wstępie.

Następnie przytoczono słowa Pietrzyk - "cała ta narracja o heroizmie medyków w trakcie pandemii COVID-19 to jest po prostu nieprawda. Rząd musiał kupić lekarzy, bo uchylali się od pracy" - oraz podkreślono, że NIL takie stwierdzenia "uznaje za nieprawdziwe".

"Naczelnej Izbie Lekarskiej znane są liczne przykłady wielu oddziałów, które w tym trudnym czasie pracowały jedynie dzięki pracy ponad siły i heroizmowi zatrudnionego w nich personelu medycznego" - wskazano.

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NIL przytoczył także dane resortu. "Według danych Ministerstwa Zdrowia do marca 2022 roku z powodu COVID-19 zmarło w Polsce ponad 300 lekarzy. Wielu wśród nich uległo zakażeniu w trakcie świadczenia pomocy pacjentom, a za swoje poświęcenie zapłacili najwyższą cenę" - podkreślono.

"Przez szacunek dla tych, którzy z najwyższym poświęceniem ratowali innych prosimy przedstawicieli mediów o powstrzymanie się od tego typu krzywdzących wypowiedzi" - zaapelowała na koniec Naczelna Izba Lekarska.

Dyskusja o zarobkach medyków i pandemii. Reakcja NIL

Słowa Pietrzyk, które komentuje NIL, padły przy okazji rozmowy o zarobkach lekarzy i długach szpitali. Interlokutorzy odnosili się do placówki w Krasnymstawie, która prosiła mieszkańców o darmowe warzywa.

Pietrzyk wskazywała, że trzeba na sprawę spojrzeć z perspektywy kilkunastu lat, kiedy lekarze zaczęli przechodzić z umów o pracę na kontrakty.

- Dopiero kiedy zaczęłam się zajmować ochroną zdrowia i się w to zagłębiać, to zrozumiałam, że wszystkie te oklaski dla lekarzy i cała ta narracja o heroizmie medyków, to jest po prostu nieprawda. Bo wydarzyło się zupełnie coś innego. A wydarzyło się to, że rząd musiał po prostu kupić lekarzy, bo lekarze, wzywani przez wojewodów do pracy w pierwszych miesiącach pandemii, uchylali się od pracy - mówiła.

- Oczywiście, żeby była jasność. Ja nie mówię, że to dotyczy wszystkich, bo znam wspaniałych lekarzy, którzy pierwsi, jak jeszcze oddziały covidowe były puste, zgłosili się, zostawili rodziny i robili, co mogli. To nie jest całe środowisko, ale zdecydowana większość nie chciała przyjść do pracy, bała się tej pracy, chowała się w domach - oceniła Pietrzyk. Opisała, że dodatki covidowe i opłaty dla lekarzy "przez dwa lata kosztowały nas 9 miliardów zł".



