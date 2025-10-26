Jak czytamy na stronie rządowej "relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 48,9 proc. w 2025 r. i 53,0 proc. w 2026 r., a następnie będzie rosła, przekraczając poziom 55 proc. w 2027 r. i w horyzoncie prognozy osiągając 59,5 proc.".

Jeśli przewidywania potwierdzą się, oznaczać to będzie konieczność wdrożenia procedur ostrożnościowych opisanych w rozdziale trzecim ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Co to znaczy dla Polaków? Wyjaśniamy.

Waloryzacja rent i emerytur mniejsza niż zapowiadano?

Zgodnie z treścią rzeczonego aktu prawnego: w sytuacji, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto jest większa od 55 proc, a mniejsza od 60 proc, to wówczas Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej na kolejny rok, w którym "waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadającego wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok budżetowy".

Oznacza to, że waloryzacja mogłaby zostać ograniczona do poziomu około 2,5-2,6 proc.

Co z waloryzacją emerytur? Ministerstwo uspokaja

Wdrożenie procedury oznaczałoby, że waloryzacja mogłaby wynieść jedynie tyle, co inflacja. Wobec tego podwyżki emerytur i rent byłyby niższe niż obecnie, bowiem aktualnie waloryzacja świadczeń uwzględnia nie tylko wskaźnik inflacji, ale również 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd "będzie robił wszystko, by uniknąć uruchomienia procedury". - Naszym celem jest utrzymanie ścieżki długu poniżej progów ostrożnościowych - cytuje ministra "Fakt".

Jak dodał, decyzje o ewentualnych cięciach zapadną dopiero po publikacji danych o długu.

Dług publiczny. Nie tylko obniżka waloryzacji emerytur i rent

Jak czytamy w przytoczonej wcześniej ustawie, w przypadku wprowadzenia procedur ostrożnościowych, w uchwalonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej nie przewiduje się również wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz wzrostu wydatków w jednostkach wspomnianych w art. 139 ust. 2 na poziomie wyższym niż w administracji rządowej.

W ramach procedur wprowadzony zostaje również zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa (oprócz rat pożyczek i kredytów udzielonych w poprzednich latach).

Oprócz tego zgodnie z treścią ustawy: "nie przewiduje się deficytu budżetu państwa lub przyjmuje się poziom różnicy dochodów i wydatków budżetu państwa, zapewniający, że relacja długu Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku budżetowego, którego dotyczy projekt ustawy, będzie niższa od relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. b, ogłoszonej zgodnie z art. 38".

Bundeswehra... Ktoś chętny? Tomasz Lejman INTERIA.PL