W skrócie Blisko połowa badanych w sondażu UCE Research dla Onetu uważa, że obecna koalicja rządząca nie powinna otrzymać kolejnej kadencji, natomiast 39,8 proc. wyraziło zadowolenie z jej działań.

Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wynosi 33,53 proc., przewyższając Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 22,34 proc. w badaniu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Według prognoz mandatów KO zdobyłaby 185 miejsc w Sejmie, PiS 126, Konfederacja 79, Konfederacja Korony Polskiej 49, Nowa Lewica 13, a Rozwój Plus 8.

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Ostanie miesiące nie były najłatwiejsze dla rządu Donalda Tuska. Na jaw wyszła m.in. afera w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz nieprawidłowości w rozdzielaniu środków pomocy popowodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR).

O ile partia Tuska w sondażach może liczyć na pierwsze miejsce, to poparcie dla KO nie jest na tyle duże, żeby być pewnym pozostania u steru władzy. Problem koalicji rządzącej polega na topniejącym poparciu dla Polski 2050 i PSL.

Sondaż. Rząd koalicji zasługuje na kolejną kadencję?

Okazuje się, że niemal połowa respondentów w badaniu UCE Research dla Onetu, oceniła, że po kolejnych wyborach parlamentarnych powinna nastąpić zmiana.

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje, Pana/Pani zdaniem, na kolejną kadencję?" - brzmiało pytanie, na które odpowiadali uczestnicy sondażu.

Najwięcej badanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie" - 31,4 proc., "raczej nie" zaznaczyło 16 proc. W sumie więc 47,4 proc. uczestników badania uważa, że koalicja nie zasługuje na to, żeby kontynuować swoją pracę w kolejnej kadencji.

Zadowolonych z działań obecnego rządu jest 39,8 proc. respondentów. Wśród nich odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 16 proc., a "raczej tak" 23,8 proc.

Zdania na ten temat nie potrafiło jednoznacznie wyrazić 12,8 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16.08.2026 r. metodą CAWI, polegającej na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.

Sondaż poparcia. KO prowadzi, ale koalicja bez większości

Według ostatniego opublikowanego sondażu poparciaKoalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 33,53 proc. głosów. Mimo sporej przewagi na Prawem i Sprawiedliwością, na które wskazało 22,34 proc. uczestników badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB), problem partii Tuska polega na słabnącej pozycji koalicjantów.

Co prawda Nowa Lewica z wynikiem 5,99 proc. weszłaby do Sejmu, to progu nie przekroczyłobyPolskie Stronnictwo Ludowe - 1,74 proc. orazPolska 2050 - 0,94 proc.

Oznaczałoby to, że w sumie formacje z prawej strony polskiej sceny politycznej mogłyby liczyć na większe poparcie. Poza wspomnianym PiS (22,34 proc.),Konfederacja zyskałaby 15,82 proc., Konfederacja Korony Polskiej - 10,51 proc., ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus - 5,49 proc.

Z wyliczeń OGB wynika, że gdyby takie były wyborcze rozstrzygnięcia, to KO zapewniłaby sobie 185 mandatów, PiS - 126, Konfederacja -79, KKP - 49, Nowa Lewica -13, a Rozwój Plus - 8.

Badania zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 5-12 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób.



