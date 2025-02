We wtorek przed godz. 13 na posiedzeniu zebrał się rząd, który ma zająć się m.in. projektem nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów znoszącym obowiązek udziału przedstawiciela prezydenta w posiedzeniach rządu dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Z porządku wypadły założenia polskiej polityki zagranicznej na ten rok.

Posiedzenia rządu bez przedstawicieli prezydenta? "Uporządkowanie zagadnień"

W projekcie zniesiono obowiązek udziału przedstawiciela prezydenta w posiedzeniach rządu dotyczących bezpieczeństwa i obronności, zastępując go możliwością zaproszenia przedstawiciela przez premiera. Projekt uchyla również przepis, zgodnie z którym przedstawiciel prezydenta bierze udział w posiedzeniu stałego komitetu lub komitetu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są takie sprawy. Jak wskazano, możliwość udziału przedstawicieli różnych organów, w tym przedstawiciela prezydenta, wynika już ze stosownych przepisów tworzących określony rodzaj komitetu.

Rząd zajmie się ratownictwem medycznym. Chodzi o jednostki motocyklowe

W harmonogramie znalazł się również również projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym , który zakłada m.in. utworzenie nowego typu zespołów ratownictwa medycznego, czyli jednostek motocyklowych. Ratownicy medyczni na motocyklach mają docierać w miejsca, do których nie może dojechać ambulans.

Motocyklowe jednostki ratownicze (dwu- i trzyosobowe) będą odrębnym rodzajem zespołów. Stanowić będą jeden z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM i oddzielny produkt do kontraktowania w ramach umów zawieranych przez oddziały wojewódzkie NFZ. Motocykl ratunkowy będzie prowadzony przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażony zostanie w niezbędne leki i wyroby medyczne, a także w sprzęt do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.