Rząd chce rekordowych podwyżek jednej z opłat. Branża protestuje

Andrzej Zasadni

Andrzej Zasadni

Rząd planuje znacząco podwyższyć opłatę cukrową i poszerzyć jej zakres, obejmując nowe kategorie napojów. Proponowane stawki mają zwiększyć wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak wywołują silny opór przedsiębiorców. Jak może zmienić się opłata cukrowa oraz ile zapłacimy za napoje?

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Ceny słodkich napojów mogą pójść w górę. Szykują się zmiany w opłacie cukrowejMichal ZebrowskiEast News

Spis treści:

  1. Czym jest opłata cukrowa i kto musi ją płacić?
  2. Ile wynosi opłata cukrowa? Stawki w 2026 roku
  3. Opłata cukrowa pójdzie w górę? Rekordowe zyski
  4. Producenci napojów protestują. "Katastrofalne skutki"
  5. Opłata cukrowa w górę? Możliwe weto prezydenta

Czym jest opłata cukrowa i kto musi ją płacić?

Opłata cukrowa to określenie na podatek od środków spożywczych, który jest nakładany na napoje. Nie wszystkie, ponieważ obecnie na liście znajdują się napoje z dodatkiem cukrów (monosacharydów i disacharydów środków spożywczych zawierających te substancje) oraz substancji słodzących.

W ustawie znalazły się ksylitol, sorbitol czy aspartam. Opłata cukrowa obejmuje zasięgiem także napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

Obowiązek opłaty cukrowej ciąży na tych, którzy sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej. Podatek płacą również jednostki prowadzące sprzedaż detaliczną napojów jako producenci, podmioty nabywające napoje w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importujący napoje spoza UE.

Opłata cukrowa to podatek, który płacą także podmioty, które zamawiają u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą. Sprzedawcy, którzy wprowadzają na rynek napoje, od których opłata została już zapłacona wcześniej, nie muszą płacić od nich podatku.

Ile wynosi opłata cukrowa? Stawki w 2026 roku

W ustawie o zdrowiu publicznym określono dwa warianty opłaty w przeliczeniu na litr napoju. Pierwszy zakłada, że opłata cukrowa wynosi 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej. Jest to opłata stała.

Danina zakłada także dodatkowe 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Jest to opłata zmienna, uzależniona od ilości gramów cukrów w napojach zawierających podwyższoną ich zawartość. Napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju objęte są jednocześnie obiema wyżej wskazanymi opłatami. Zgodnie z art. 12f ust. 6 ustawy, wysokość opłaty cukrowej wynosi maksymalnie 1,20 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Zgodnie z powyższym, na przykład producent, który wypuści na rynek napój o pojemności 1 l, który ma 7 g cukrów w 100 ml napoju, zapłaci 0,60 zł podatku cukrowego.

Opłata cukrowa pójdzie w górę? Rekordowe zyski

Co warte zaznaczenia, opłata cukrowa z założenia ma być odpowiedzią na rosnące problemy zdrowotne Polaków. Nie jest tajemnicą, że częste spożywanie słodkich napojów prowadzi do nadwagi i otyłości oraz groźnych chorób jak cukrzyca. Obok obywatelskiej troski idą jednak gigantyczne zyski, które pochodzą z opłaty cukrowej. Te mogą być jeszcze wyższe, ponieważ rząd planuje podwyżki podatku i poszerzenie listy napojów objętej opłatą.

Proponowane zmiany w opłacie cukrowej mają objąć wysoko słodzone syropy sprzedawane jako suplementy diety, wszystkie rodzaje koncentratów, a także niektóre z napojów zawierające co najmniej 20 proc. soku. Jak zmieni się więc podatek cukrowy?

Propozycja zakłada, że stawka opłaty stałej za zawartość cukrów do 5 gramów w 100 ml napoju wzrośnie z 50 do 70 groszy za litr napoju. Wartość opłaty zmiennej wzrośnie natomiast dwukrotnie z 5 do 10 groszy. Maksymalna wysokość opłaty za litr napoju również będzie wyższa, ponieważ zmieni się z 1,20 do 1,80 zł.

Dziesięciokrotna podwyżka stawki dotknie opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny. Wzrośnie ona z 10 groszy do 1 zł za litr napoju. Podwyższenie opłaty cukrowej oznacza nawet ponad miliard złotych dodatkowych wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Producenci napojów protestują. "Katastrofalne skutki"

Propozycje zmian mocno oprotestowali producenci z branży napojowej. Ci uważają, że podwyżka będzie miała katastrofalne skutki dla całego sektora napojowego w Polsce. Jak przekazał Interii Biznes wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzej Gantner, nowe stawki opłaty cukrowej są zbyt drastyczne:

Rząd podwyższa funkcjonujący podatek cukrowy o ponad 50 proc. To nieproporcjonalne i dyskryminujące obciążenie dla producentów z branży napojowej, mogące w znaczący sposób pogorszyć warunki finansowe ich funkcjonowania, a nawet doprowadzić do bankructwa, szczególnie małe i średnie polskie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy przewidują zwolnienia grupowe oraz spadek produkcji nie tylko w branży, ale we wszystkich sektorach kooperujących. Dyrektor zaznacza, że podwyżka opłaty cukrowej oznacza spadek produkcji napojów od 15 do nawet 30 proc. i likwidację nawet do 20 tys. miejsc pracy. Na zmianach najbardziej ucierpieć mają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kolejnym argumentem za niewprowadzaniem nowych opłat jest mniejsza konkurencyjność na europejskim rynku. Zgodnie z narracją branży zmiany w opłacie oznaczają najwyższe stawki podatku cukrowego w UE w stosunku do siły nabywczej. Producenci podkreślają również, że po zmianach ceny napojów mogą wzrosnąć od 5 do nawet 22 proc.

Opłata cukrowa w górę? Możliwe weto prezydenta

Rada Ministrów przyjęła opisywany projekt. Teraz dalszymi pracami zajmie się parlament. Dokument trafił do Sejmu jako druk nr 3155 i podczas pierwszego czytania został skierowany do komisji finansów publicznych oraz komisji zdrowia.

Projektowane przepisy mają docelowo wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Na końcu ścieżki legislacyjnej może jednak pojawić się opór. Karol Nawrocki już w ubiegłym roku zawetował bowiem podobne propozycje. Argumentował wówczas, że rząd zamiast uszczelniać system podatkowy, sięga do kieszeni obywateli. Można więc spodziewać się kolejnego sporu na linii rząd-prezydent, a wprowadzenie nowej opłaty cukrowej stoi pod znakiem zapytania.

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