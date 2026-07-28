"Rząd będzie się bardzo cieszył". Morawiecki ostro o decyzji władz PiS

- To jest najlepszy przykład tego, co dzisiaj w przypadku takiej procedury będzie działo się w odniesieniu do tego rządu. Rząd będzie się bardzo cieszył, jeżeli my kolejny tydzień, dwa, trzy będziemy zajmować się samymi sobą - powiedział Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Jak dodał, procedura, której zastosowanie ogłosił Rafał Bochenek, "w ogóle nie ma na uwadze tego, że naszym głównym wrogiem jest antyrozwojowy, antydemokratyczny rząd, który niszczy nasze szanse". - To jest duży błąd - stwierdził.

Mateusz Morawiecki skomentował decyzję władz PiS. "Rząd będzie się cieszył"

- To może trwać pół roku albo rok. Ja na przykład zostałem chyba w lutym zostałem publicznie wezwany przed Komitet Etyki przez pana Bochenka, ale nigdy nie dostałem oficjalnie takiego wezwania - przekazał polityk, dodając, że "takie wezwanie może trwać na świętego nigdy".

Były premier został następnie zapytany przez prowadzącego program Piotra Witwickiego, czy dalej "czuje" bycie w Prawie i Sprawiedliwości. Uniknął jednak odpowiedzi na to pytanie.

- Zwracam uwagę na to, że nasi koledzy w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości za nic mają podstawowy wymóg działania opozycji, a ja ten wymóg biorę sobie do serca - powiedział, stwierdzając, że wymogiem tym jest "codziennie walczyć z przekrętami, oszustwami tego rządu".

Polityk zapowiedział, że decyzje w sprawie członkostwa osób należących do stowarzyszenia Rozwój Plus w PiS zapadną podczas wieczornego spotkania, odbywającego się bezpośrednio po zakończeniu rozmowy w Polsat News.

Rozłam w PiS. Decyzja kierownictwa partii

W programie "Gość Wydarzeń" Mateusz Morawiecki na gorąco odniósł się do decyzji władz PiS, która zapadła na odbywającym się równolegle posiedzeniu Komitetu Politycznego. Było ono kolejnym etapem procedury dotyczącej parlamentarzystów, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji członkowskiej lub zrobili to w niewłaściwy sposób.

- Komitet Polityczny podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak zaznaczył, nie są to wyłącznie politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, ale także osoby, które złożyły oświadczenie na złych wzorach.

Bochenek dodał, że zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego sprawa trafi teraz do rzecznika dyscypliny partyjnej. - Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

Jak wyjaśnił, dalsze decyzje będą podejmowane zgodnie ze statutem partii. - To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości - podsumował rzecznik.

Więcej informacji wkrótce...





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