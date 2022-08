"Rz": Papier drożeje. To oznacza droższe książki, kartony i papier toaletowy

Polska

Ceny papieru niemal się podwoiły. A to oznacza droższe książki, zeszyty, opakowania na żywność, kartony i papier toaletowy - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita". Jak czytamy w gazecie, nie ma co liczyć na to, że podwyżki cen papieru kogokolwiek ominą, przełożą się bowiem na produkty, które są w papier czy karton opakowane.

Zdjęcie Papier drożeje / Piotr Kamionka / Reporter