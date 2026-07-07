W skrócie Były szef CIA William Burns ocenił, że istnieje rosnące ryzyko eskalacji działań rosyjskich wobec państw bałtyckich i Polski, wynikające z presji wewnętrznej na Putina oraz strat Rosji na froncie.

Dziennik 'The Washington Post' powołuje się na doniesienia z Polski i innych źródeł, według których Rosja może planować prowokacje ograniczone militarnie wobec państw NATO, w tym Polski.

Nie bójmy się, przygotowujmy się, ale nie możemy tego lekceważyć - skomentował doniesienia o prowokacjach Donald Tusk

Wiceminister spraw zagranicznych na antenie Polsat News Marcin Bosacki potwierdził, że Polska oraz NATO są przygotowane na potencjalne rosyjskie prowokacje.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Ryzyko eskalacji jest realne i narastające - głównie dlatego, że Putin jest pod rosnącą presją wewnętrzną i przegrywa na polu bitwy" - notatkę takiej treści przekazał były szef CIA William Burns Davidowi Ignatiusowi z "The Washington Post".

Dziennik opublikował we wtorek podsumowanie doniesień, także tych płynących z Polski, które świadczą, że Rosja przygotowuje prowokacje w stosunku do państw NATO. Na liście zagrożonych państw jest Polska, a działania Rosji stwarzają realne zagrożenie eskalacji - podał dziennik.

Rosyjskie prowokacje wobec Polski. Były szef CIA: Ryzyko eskalacji jest realne

Według analizy Ignatiusa najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym do prowokacji - niezależnie, czy jej celem będę państwa bałtyckie czy Polska - dojdzie z terytorium obwodu królewieckiego. Decyzja o celu będzie wówczas zależeć tylko od tego, czy prowokacje skierowana będzie na północ czy południe - odnotował dziennik.

Dziennik przytacza między innymi wypowiedzi premiera Donalda Tuska z piątkowej konferencji prasowej, w której szef rządu komentował ustalenia dziennikarza Onetu Witolda Jurasza. Według pięciu źródeł informacji byłego dyplomaty Rosja przygotowuje się do "ograniczonej w skali militarnej prowokacji", których celem może paść Polska.

- Nie bójmy się, przygotowujmy się, ale nie możemy tego lekceważyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników - powiedział w piątek premier.

Sikorski do Putina: Wiemy, co planujesz, nie rób tego

Do raportów o rosyjskich planach przeprowadzenia prowokacji odnieśli się także w piątek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Tego typu reżimy zawsze tak robią. Przypominam prowokację gliwicką w 1939 roku, gdzie ludzie Abwery przebrani za polskich żołnierzy zdobyli radiostacje na terenie ówczesnej Rzeszy - odpowiedział Sikorski. - Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący: wiemy, co planujesz, nie rób tego - stwierdził szef MSZ.

- Wszystkie służby, zarówno cywilne, jak i wojskowe, mają zwielokrotniony budżet za czasów naszych rządów. Odtworzone inspektoraty SKW i delegatury ABW lub utworzone nowe, na wschodzie kraju. Cała sfera wywiadowcza związana z przygotowaniem wywiadów i relacje z naszymi sojusznikami, wzmacnianie Unii Europejskiej i jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystko jest odpowiedź - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej na antenie Polsat News doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

- Mamy mniej więcej od kilku miesięcy niepokojące informacje o planach czy przygotowaniach rosyjskich. Czy one zostaną zrealizowane, tego nie wiemy, ale na pewno NATO jest przygotowane jak jedna pięść do odpowiedzi na ewentualne prowokacje rosyjskie - stwierdził wiceminister w "Gościu Wydarzeń".

- Jesteśmy na to przygotowani, to chcę powiedzieć - podkreślił Bosacki.





"Niech ma pretensje do swoich". Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" odpowiada Nawrockiemu Polsat News Polsat News