"Ryzyko realne i narastające". Były szef CIA o planach Rosji wobec NATO

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

"Ryzyko eskalacji jest realne i narastające - głównie dlatego, że Putin jest pod rosnącą presją wewnętrzną i przegrywa na polu bitwy" - ocenił prawdopodobieństwo rosyjskiej prowokacji wobec państw bałtyckich lub Polski William Burns, były szef CIA. W USA dostrzeżone zostały doniesienia o planach Kremla, a "The Washington Post" pisze, że "Europa przygotowuje się na rosyjską prowokację".

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Władimir Putin
Według byłego szefa CIA ryzyko prowokacji ze strony Rosji w stosunku do państw bałtyckich lub Polski jest realne i rośnie.Kremlinmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Były szef CIA William Burns ocenił, że istnieje rosnące ryzyko eskalacji działań rosyjskich wobec państw bałtyckich i Polski, wynikające z presji wewnętrznej na Putina oraz strat Rosji na froncie.
  • Dziennik 'The Washington Post' powołuje się na doniesienia z Polski i innych źródeł, według których Rosja może planować prowokacje ograniczone militarnie wobec państw NATO, w tym Polski.
  • Nie bójmy się, przygotowujmy się, ale nie możemy tego lekceważyć - skomentował doniesienia o prowokacjach Donald Tusk
  • Wiceminister spraw zagranicznych na antenie Polsat News Marcin Bosacki potwierdził, że Polska oraz NATO są przygotowane na potencjalne rosyjskie prowokacje.
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"Ryzyko eskalacji jest realne i narastające - głównie dlatego, że Putin jest pod rosnącą presją wewnętrzną i przegrywa na polu bitwy" - notatkę takiej treści przekazał były szef CIA William Burns Davidowi Ignatiusowi z "The Washington Post".

Dziennik opublikował we wtorek podsumowanie doniesień, także tych płynących z Polski, które świadczą, że Rosja przygotowuje prowokacje w stosunku do państw NATO. Na liście zagrożonych państw jest Polska, a działania Rosji stwarzają realne zagrożenie eskalacji - podał dziennik.

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Według analizy Ignatiusa najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym do prowokacji - niezależnie, czy jej celem będę państwa bałtyckie czy Polska - dojdzie z terytorium obwodu królewieckiego. Decyzja o celu będzie wówczas zależeć tylko od tego, czy prowokacje skierowana będzie na północ czy południe - odnotował dziennik.

Dziennik przytacza między innymi wypowiedzi premiera Donalda Tuska z piątkowej konferencji prasowej, w której szef rządu komentował ustalenia dziennikarza Onetu Witolda Jurasza. Według pięciu źródeł informacji byłego dyplomaty Rosja przygotowuje się do "ograniczonej w skali militarnej prowokacji", których celem może paść Polska.

- Nie bójmy się, przygotowujmy się, ale nie możemy tego lekceważyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników - powiedział w piątek premier.

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Sikorski do Putina: Wiemy, co planujesz, nie rób tego

Do raportów o rosyjskich planach przeprowadzenia prowokacji odnieśli się także w piątek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Tego typu reżimy zawsze tak robią. Przypominam prowokację gliwicką w 1939 roku, gdzie ludzie Abwery przebrani za polskich żołnierzy zdobyli radiostacje na terenie ówczesnej Rzeszy - odpowiedział Sikorski. - Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący: wiemy, co planujesz, nie rób tego - stwierdził szef MSZ.

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- Wszystkie służby, zarówno cywilne, jak i wojskowe, mają zwielokrotniony budżet za czasów naszych rządów. Odtworzone inspektoraty SKW i delegatury ABW lub utworzone nowe, na wschodzie kraju. Cała sfera wywiadowcza związana z przygotowaniem wywiadów i relacje z naszymi sojusznikami, wzmacnianie Unii Europejskiej i jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystko jest odpowiedź - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej na antenie Polsat News doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

- Mamy mniej więcej od kilku miesięcy niepokojące informacje o planach czy przygotowaniach rosyjskich. Czy one zostaną zrealizowane, tego nie wiemy, ale na pewno NATO jest przygotowane jak jedna pięść do odpowiedzi na ewentualne prowokacje rosyjskie - stwierdził wiceminister w "Gościu Wydarzeń".

- Jesteśmy na to przygotowani, to chcę powiedzieć - podkreślił Bosacki.

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