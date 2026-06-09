W skrócie Według GIS, jedna z partii pyłku kwiatowego marki Sądecki Bartnik zawierała przekroczony poziom alkaloidów pirolizydynowych.

Nie należy spożywać tej konkretnej partii produktu, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Producent podejmuje już działania wycofujące wadliwą partię z rynku, a organy nadzorujące kontrolują realizację czynności naprawczych.

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Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, chodzi o produkt Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g. W partii o numerze 20/01/2028 7/4 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

GIS podkreśla, że "spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów". Nie należy spożywać wskazanej przez GIS partii produktu.

Uwaga na ten produkt. GIS ostrzega przed pyłkiem kwiatowym

Producent wszczął już działania mające na celu wycofanie z rynku wadliwej partii oraz poinformował odbiorcę kwestionowanej partii produktu.

Dodatkowo pod koniec maja kontrolę przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu. "W późniejszym okresie będzie weryfikował, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych" - pisze GIS.

O stwierdzonym zagrożeniu 1 czerwca poinformowano właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nadzorującego podmiot, któremu sprzedano produkt.





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