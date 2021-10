W Sejmie dziennikarze pytali we wtorek wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, co było tematem poniedziałkowego posiedzenia prezydium komitetu politycznego PiS.

- Dwa tematy zasadniczo poruszane, pierwszy to sprawa pewnych zmian w rządzie, a drugi to Unia Europejska i działania, które mają, że tak powiem, wyprostować nasze relacje z Komisją Europejską - poinformował.



- Przedstawiciele naszej totalnej opozycji robią, co mogą, by nam zaszkodzić w Brukseli i to niestety jest bardzo przykre zjawisko - dodał.



Baza wyborcza PO

Dopytywany, kiedy należy się spodziewać zmian w rządzie, odpowiedział: "Myślę, że niedługo".



Pytany z kolei, czy tematem spotkania były też niedzielne protesty w obronie obecności w UE, potwierdził. - Dość to marnie wypadło - ocenił. "20 tysięcy ludzi zwożonych z całego kraju i z Warszawy, która jest w dużym stopniu bazą wyborczą Platformy, to raczej jest niepowodzenie niż sukces" - dodał Terlecki.



W niedzielę na placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja w obronie obecności Polski w UE zwołana Donalda Tuska w reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.

