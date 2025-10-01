Ryszard Petru zgłasza swoją kandydaturę. "Wiem, jak to zrobić"

W skrócie Ryszard Petru ogłosił start w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, argumentując, że ma pomysł na odzyskanie wyborców z 2023 roku.

Zaprezentował pięć głównych postulatów obejmujących przedsiębiorczość, zieloną transformację, walkę z biurokracją, ochronę granic oraz bezpieczeństwo narodowe.

Podkreślił konieczność asertywnej współpracy w koalicji oraz szukania kompromisów, a jego kandydatura powiązana jest z kandydowaniem Szymona Hołowni na stanowisko w ONZ.

W środę rano Ryszard Petru przekazał w mediach społecznościowych, że będzie startował na przewodniczącego partii Polska 2050.

"Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie, wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku - i wiem, jak to zrobić" - przekazał Petru w sieci.

Ryszard Petru zgłasza swoją kandydaturę na przewodniczącego Polski 2050

Polityk przekazał, że proponuje powrót do korzeni, "czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi".

"Jestem wdzięczny Szymonowi Hołowni za stworzenie naszego Projektu. Bez Polski 2050 - i szerzej - bez Trzeciej Drogi - którą tworzyliśmy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, nie byłoby zwycięstwa w 2023 roku i Koalicji 15 października" - podkreślił Petru.

W dalszej części wpisu polityk podziękował Szymonowi Hołowni za utworzenie grupowania oraz za jego funkcjonowanie.

"Byłem zwolennikiem udziału Szymona Hołowni w rządzie w randze wicepremiera. Wybrał on inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania. Ma do tej decyzji pełne prawo i decyzję tę trzeba uszanować. Jego działalność polityczna nie tylko w Polsce, ale i zagranicą tworzy nowe wyzwania dla naszego ugrupowania, jak również całej koalicji" - czytamy we wpisie.

Ryszard Petru ocenił, że rolą i zadaniem partii Polska 2050 "powinno być wpieranie koalicji poprzez realizację naszych postulatów programowych rozszerzając tym samym poparcie dla naszej partii". "Potrzebujemy powrotu do źródeł: Polski przedsiębiorczej, zielonej, pamiętającej o potrzebujących" - dodał.

"Dziś, w 2025 roku wyzwania są większe, niż były dwa lata temu. Musimy w sposób właściwy odpowiedzieć na obiektywne zagrożenie jakie niesie wojna hybrydowa wobec Polski. Zagrożenie ze strony Rosji i wdzierających się w naszą przestrzeń powietrzną dronów, ale także ze strony Białorusi i nielegalnych migrantów wspieranych przez służby białoruskie forsujących polską granicę. To tylko przykłady nowych wyzwań" - przekazał Petru.

Ryszard Petru chce zostać przewodniczącym Polski 2050. Przedstawił swoje postulaty

W obszernym wpisie Ryszard Petru przedstawił także pięć swoich postulatów. Jak dodał, w jego przekonaniu powinny być one "głównym przekazem na najbliższe dwa lata".

Pierwszym z punktów jest przedsiębiorczość. "Szliśmy do wyborów z hasłem obniżki składki zdrowotnej do poziomu sprzed Polskiego Ładu. Ten postulat jest wciąż aktualny. Proste i ludzkie podatki powinny być naszym hasłem" - wskazał.

"Równolegle zgłaszam projekt ustawy gwarantującej, że składka zdrowotna w sposób automatyczny nie wzrośnie w przyszłym roku, jak mówi obecnie ustawa. To minimum. Minimum, którego Polacy od nas oczekują" - dodał Petru.

Kolejny postulat dotyczy zielonej transformacji, która - w jego ocenie - "jest niezbędna, ale musi być realizowana zgodnie ze zdrowym rozsądkiem". "Nie może rodzić wyższych kosztów dla społeczeństwa czy polskich firm. Wymiarem konkretnym powinno być wyznaczenie roku 2032 jako daty zeroemisyjności wszystkich autobusów miejskich w Polsce. To ambitny, ale realny plan, możliwy do zrealizowania przy wsparciu środków europejskich" - napisał.

Dalej Petru wskazał na ludzkie sprawy. "Powinniśmy walczyć z bezduszną biurokracją. Choćby taką, która osobom przez lata płacącym dobrowolne składki na prywatne konta w ZUS nagle zabiera prawie całe ich oszczędności informując, że nie powinni byli wcześniej płacić. Naszą rolą powinna być walka z takim bezdusznym podejściem czy to przez zmiany legislacji czy też poprzez interwencje" - czytamy.

Jeden z postulatów przedstawionych przez Ryszarda Petru dotyczy także szczelnych granic. "Polska będąca pod presją wojny hybrydowej musi dbać o szczelność polskich granic i niedopuszczenie do nielegalnej migracji. To nie wyklucza polityki migracyjnej polegającej na ściąganiu do Polski tych, których umiejętności są u nas potrzebne i będą akceptować naszą kulturę i nasze reguły gry" - nadmienił.

Ostatni postulat, jaki przedstawił polityk dotyczy bezpieczeństwa. "Polskie bezpieczeństwo będzie pochodną siły polskiej gospodarki, gdyż silna gospodarka to silna armia. Ważne, aby środki przeznaczane na polskie uzbrojenie trafiały do polskich firm prywatnych, które dzięki temu dostaną szansę na prawdziwy skok rozwojowy. Musi być to finansowane w ramach rozsądnej i odpowiedzialnej polityki fiskalnej" - dodał.

Petru podkreślił też, że chętnie porozmawia o edukacji, zdrowiu i transporcie. "Chodzi o to, aby wybrać program, który pozwoli nam odzyskać wyborców i wspólnie z partnerami koalicyjnymi wygrać kolejne wybory" - ocenił.

Polityk zaznaczył, że opowiada się za "asertywną, a jednocześnie koncyliacyjną współpracą w koalicji". Jak dodał, istnieją różnice programowe, jednak należy szukać kompromisów.

Kandydatura na przewodniczącego Polski 2050 ma związek ze złożeniem aplikacji przez Szymona Hołownię w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

