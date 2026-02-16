W skrócie Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła uchwałę zakazującą eskalacji napięć i zmian personalnych do czasu Zjazdu Krajowego 21 marca.

Część członków partii, w tym Żaneta Cwalina-Śliwowska, Michał Kobosko i Anna Radwan-Röhrenschef, ogłosiła odejście z ugrupowania po ostatnich decyzjach partii.

Ryszard Petru zapowiedział, że zmiany w partii to kwestia dni, a nie tygodni, i podkreślił konieczność jednoznacznej prokoalicyjności Polski 2050.

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050, zwołana przez nową przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć.

Uchwała przewiduje też zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.

Napięta sytuacja w Polsce 2050. Uchwała Rady Krajowej

Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez dotychczasowych zwolenników Pauliny Hennig-Kloski - rywalki Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach - którzy określili uchwałę jako "kagańcową".

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru w poniedziałek wieczorem na antenie TVN 24 został poproszony o wyjaśnienie, co oznacza jego niedzielny wpis na platformie X, w którym napisał - "Czas na zmiany".

- Uważam, że czas na zmianę, natomiast ja nie będę ogłaszał zmian sam. Zrobię to z większą grupą koleżanek i kolegów - powiedział Petru.

Polityk stwierdził też, że "partia nie może być niedemokratyczna, a musi być jednoznacznie prokoalicyjna". - Nie może być jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, czy partia jest w koalicji, czy czasami nie - podkreślił.

Polska 2050. Ryszard Petru zapowiada zmiany

Petru dodał, że "nie może też być to partia, która istotnie zmienia swój kierunek, jeżeli chodzi o kwestie programowe", które jak stwierdził - nie są tymi pomysłami, nad którymi głosowali wyborcy w 2023 r.

Dopytywany o to jak liczna jest ta "grupa koleżanek i kolegów", odparł, że "na tyle duża, aby mógł powstać klub parlamentarny". - Chciałbym jednak te zmiany zapoczątkować w większej grupie koleżanek i kolegów, którzy podobnie myślą - zaznaczył.

Polityk zapytany, kiedy ta decyzja zapadnie, stwierdził, że "jest to kwestia dni, a nie tygodni". - Nie chciałbym natomiast dzisiaj deklarować konkretnego dnia, kiedy to może nastąpić - dodał.

Cwalina-Śliwowska, Kobosko i Radwan-Röhrenschef odeszli z Polski 2050

Po obradach Rady Krajowej odejście z Polski 2050 ogłosiła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. W poniedziałek rezygnację z członkostwa ogłosił także współzałożyciel partii i jej pierwszy przewodniczący, europoseł Michał Kobosko.

W oświadczeniu ocenił, że ta uchwała to "próba wprowadzenia dyktatury w partii". Zauważył, że przegłosowano ją jednym głosem. Dodał, że sytuacja w partii wpływa na stabilność i dalsze funkcjonowanie koalicji rządowej, która bez niej utraciłaby większość w Sejmie.

W poniedziałek o odejściu z partii poinformowała też Anna Radwan-Röhrenschef, która do września ubiegłego roku pełniła rolę wiceminister spraw zagranicznych z ramienia Polski 2050. We wpisie na platformie X oświadczyła, że nie odnajduje się w miejscu, gdzie "merytoryczną polityczną debatę zastąpiły niedemokratyczne i nietransparentne decyzje".

Odejście z partii rozważa również podlaska posłanka Barbara Okuła, o czym poinformowała dziennikarzy w poniedziałek w Białymstoku. Dodała, że daje sobie czas na podjęcie decyzji do następnego posiedzenia Sejmu, który zbiera się w przyszłym tygodniu.

