Rysuje się wyraźny podział w Polsce. Pogoda nie pomoże strażakom

Jakub Wojciechowski

Boris przynosi spokój, ale nie wszędzie. Zanotujemy nawet 10 stopni różnicy między najcieplejszym a najchłodniejszym rejonem Polski. Wiemy też, jakiej pogody spodziewać się na Mazowszu, w rejonie niebezpiecznego pożaru lasu. Uwagę zwracają prognozy dotyczące wiatru.

Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Strażacy walczą z niebezpiecznym pożarem lasu, pracę utrudnia im wiatr
Strażacy walczący z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. W piątek pogoda nie będzie im sprzyjać

W czwartek wieczorem specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegali przed przygruntowymi przymrozkami w wielu miejscach. Istotnie, noc okazała się chłodna, choć ostatecznie najzimniejsze było Resko, gdzie przy gruncie zanotowano -2 stopnie, zaś w wielu miejscach niewiele więcej od zera. Teraz temperatury szybko wzrosną, zwłaszcza na zachodzie.

Pogoda mocno wyżowa. Wyraźny podział na cieplejszą strefę

Wyż Boris wciąż kształtuje pogodę w Polsce, więc nie powinniśmy się spodziewać pogorszenia aury.

Piątek zapowiada się na spokojny i pogodny w zdecydowanej większości kraju. Chmur na niebie będzie niewiele, a najwięcej można się ich spodziewać we wschodniej Polsce i tam możliwy będzie miejscami słaby, przelotny deszcz. Przeważnie jednak będzie sucho. Synoptycy IMGW nie prognozują żadnych burz.

Temperatury nie rozłożą się równo: najwyższe zanotujemy na zachodzie, a wyraźnie niższe we wschodniej Polsce. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia nie ma co liczyć na więcej niż 15 stopni.

Nieco cieplej będzie w centrum, gdzie termometry pokażą około 21 st. C, ale najcieplejszym rejonem kraju będzie zachodnia Polska. Tam może być nawet 26 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z wyraźnym podziałem na zachodnią część kraju objętą wysokimi anomaliami temperatury powyżej normy oraz wschodnią część znacznie chłodniejszą, ukazującą niskie wartości odchyleń od średniej wieloletniej.
W zachodniej Polsce będzie do 26 stopni Celsjusza, a na północnym wschodzie nawet o około 10 stopni mniej

Na zachodzie wiatr przeważnie będzie słaby, a na północy nieco silniejszy. Mocniejsze podmuchy pojawią się na wschodzie, zaś na północnym wschodzie mogą one osiągać prędkość do 60 km/h. To może mieć wpływ na akcję gaśniczą, która cały czas trwa pod Warszawą.

Pogoda nie pomoże. Strażacy zdani na siebie

Na Mazowszu strażacy cały czas walczą z niebezpiecznym pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pogoda nie będzie sprzyjać akcji gaśniczej. Będzie sucho i raczej nie powinniśmy się spodziewać deszczu.

Jeśli lokalnie pokropi, to bardzo słabo i niezbyt długo, co nie poprawi wyraźnie sytuacji w lasach. Więcej deszczu może popadać w sobotę.

Niepokoić może również wiatr, który miejscami może być nieco silniejszy. Możliwe, że jego podmuchy w okolicach Warszawy mogą dochodzić do około 40 km/h, a miejscami będą nieco silniejsze.

Mapa Polski i Europy Środkowej z kolorystycznym oznaczeniem maksymalnych porywów wiatru w przeciągu ostatnich 6 godzin; na zachodzie dominują odcienie fioletu i granatu oznaczające najniższe prędkości, w centrum przeważają zielenie i żółcie, natomiast ...
We wschodniej Polsce powieje silny wiatr. W rejonie pożaru pod Warszawą prędkość podmuchów może przekraczać 40 km/h

Taki wiatr może rozniecać pożar i zwiększać jego zasięg oraz utrudniać pracę strażakom.

