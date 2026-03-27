W południowej części Śląska oraz w centrum, na zachodzie i południu Małopolski wciąż intensywnie pada deszcz, a na wyżej położonych terenach również deszcz ze śniegiem i śnieg. W ciągu minionej doby spadło tam do 33 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami jeszcze więcej - podaje w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według ekspertów takie opady mogą się utrzymać w tej części Polski "aż do sobotniego przedpołudnia".

Pogoda w piątek nie wszędzie stawia na wiosnę. Wracają opady

W piątek Polska będzie wyraźnie podzielona na bardziej pogodną i suchą część na północy, zachodzie i w centrum.

"Im dalej na południe i południowy wschód, tym więcej chmur i miejscami opady deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. W górach typowo zimowo - ze śniegiem i przyrostem pokrywy, szczególnie w Beskidach i Tatrach" - informuje IMGW.

Na południu aura może być miejscami niebezpieczna od początku dnia. "Rano w rejonach podgórskich na drogach i chodnikach miejscami ślisko!" - napisali synoptycy Instytutu w prognozie na piątek. Na południu Śląska i Małopolski w piątek spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Na północy, zachodzie i w centrum będzie spokojnie. Najwięcej opadów można się spodziewać na południu Polski

W górach opadów śniegu nie brakowało: w ostatnim tygodniu dobowy przyrost wynosił nieco ponad 7 cm. Mimo wszystko z powodu silnego topnienia średnia grubość pokrywy śnieżnej w górach jest niższa niż w ubiegłym tygodniu o 4 cm. Obecnie na Kasprowym Wierchu leży 101 cm śniegu, a na Śnieżce 47 cm.

W ciągu dnia na szczytach Beskidów i w Tatrach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o 10 do 20 cm.

Ciepło nie będzie, zwłaszcza w górach. W nocy nadejdzie mróz

Najchłodniej w piątek będzie nad morzem oraz na terenach podgórskich, gdzie nie powinniśmy się spodziewać więcej niż 4-6 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 10 st. C, a najcieplej będzie na południowym wschodzie - tam w ciągu dnia zanotujemy do 15 stopni.

Na południu kraju będzie wyraźnie chłodniej niż na północy (nie licząc Wybrzeża). Różnica wyniesie około 10 stopni

Na południu, czyli tam, gdzie pogoda będzie najgorsza, powieje też silniejszy wiatr, w porywach dochodzący do 55 km/h, a wysoko w Sudetach i w Karpatach do 65 km/h. W reszcie kraju będzie on słaby i umiarkowany.

Noc z piątku na sobotę będzie wyraźnie spokojniejsza. Padać może praktycznie tylko na południu: najwięcej na południu Śląska i Małopolski - do 12 litrów wody na metr kwadratowy. Na terenach podgórskich i w górach cały czas może padać śnieg i w wyższych partiach Beskidu Żywieckiego i Tatr pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 7 do 12 cm.

W nocy nadejdą przymrozki, dochodzące do -4 stopni na północy kraju.

