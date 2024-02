Rynna śmierci w Karkonoszach. Zagrożenie na Śnieżce

Śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnim czasie na Śnieżce , nie był pierwszym w tym rejonie w ostatnich latach. Dwie osoby, które zginęły we wtorek są kolejnymi ofiarami tak zwanej rynny śmierci , czyli okrytego złą sławą zbocza najwyższego szczytu Karkonoszy.

Śnieżka: Mroźny szczyt z rynną śmierci