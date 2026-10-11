W skrócie Michał Kołodziejczak zgłosił podejrzenie popełnienia przestępstwa na swoją szkodę, dotyczące wymuszania określonego zachowania, a dokumenty przekazano do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Detektyw Krzysztof Rutkowski poinformował, że sprawa Michała Kołodziejczaka została podjęta przez jego biuro, a szczegóły mają zostać przedstawione podczas briefingu w Sejmie; przedstawiciele posła potwierdzili posiadanie nagrań związanych ze sprawą.

Media podały, że byłe współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe zachowania i nakłanianie do zażywania substancji, czego polityk nie potwierdza i określa jako pomówienia - polityk został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Były wiceminister Michał Kołodziejczak stawił się w niedzielę w siedzibie łódzkiej ABW w związku z oskarżeniami kierowanymi w jego stronę przez byłe współpracownice. Jak wynika z reportażu portalu Zero, kobiety zarzucają parlamentarzyście stosowanie wobec nich przemocy.

Po wyjściu z instytucji, w imieniu posła wypowiadał się głównie detektyw Krzysztof Rutkowski, który oznajmił, że Michał Kołodziejczak złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na swoją szkodę.

- Dokumenty trafiły do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, a zawiadomienie złożono również w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Szczegóły mają zostać przedstawione podczas zapowiedzianego briefingu prasowego w Sejmie - przekazał detektyw.

Rutkowski o zawiadomieniu Kołodziejczaka. Sprawą zajmą się służby

Krzysztof Rutkowski poinformował, że jego biuro zajęło się sprawą Michała Kołodziejczaka 4 września.

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie badała wszelkie aspekty tej sprawy - zapowiedział Rutkowski.

Głos zabrał również Michał Kołodziejczak. - Żyjemy w państwie prawa i w państwie, gdzie odpowiednie urzędy, instytucje o tym prawie mówią, a nie media czy ludzie, którzy chcieliby zrobić lincz na podstawie jakichś informacji, które gdzieś się ukazały - mówił.

Nie ujawnił, wobec kogo dokładnie skierowano zawiadomienie ani jakie konkretne zachowania miały być przedmiotem zgłoszenia. Zaznaczył, że na tym etapie nie zamierza przekazywać dalszych informacji.

Michał Kołodziejczak o sprawie. "Bardzo mocno to wszystko przeżywam"

Podczas spotkania z dziennikarzami Michał Kołodziejczak mówił o emocjonalnych konsekwencjach sprawy. Przyznał, że mimo odporności na krytykę sytuacja mocno go dotknęła.

- Ja na dzień dzisiejszy mam grubą skórę, ale tę sprawę bardzo przeżywam, bo mnie bardzo uderzyła, bardzo mnie dotknęła, mimo mojej dużej odporności psychicznej bardzo mocno to wszystko przeżywam - powiedział poseł.

Dodał, że nie spodziewał się kierowanych pod jego adresem pomówień. Zwrócił również uwagę na znaczenie ochrony dobrego imienia.

- Jak łatwo jest kogoś obrzucić błotem i zniszczyć, pomówić, zniszczyć imię, które ja dobre swoje imię, które budowałem długo - mówił Kołodziejczak.

Podziękował Krzysztofowi Rutkowskiemu i jego bliskim za wsparcie w czasie, gdy mierzy się z tą sytuacją. Zaznaczył też, że zależy mu na tym, aby sprawą zajęły się właściwe instytucje państwowe.

Sprawa Kołodzieczyka. Są nagrania?

Krzysztof Rutkowski przekonywał, że to organy ścigania powinny wyjaśniać sprawę, a nie media. W jego ocenie osoba, która uważa się za pokrzywdzoną, powinna zgłosić sprawę oficjalnie odpowiednim służbom.

Przedstawiciele posła nie chcieli ujawniać szczegółów dotyczących zgromadzonych materiałów. W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o to, czy dysponują nagraniami, potwierdzili, że takie materiały posiadają. Zapowiedzieli jednocześnie, że zostaną one zweryfikowane przez właściwe organy.

- Dla toczącego się postępowania na ten moment nie będziemy udzielać żadnych informacji dodatkowych - zaznaczono podczas spotkania.

Sprawa Michała Kołodziejczaka. Doniesienia mediów

W piątek rano Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceszefa MRiRW Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, "którą przedstawiał jako kokainę". Polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.

Opublikowano jednak nagranie rozmowy między kobietą a Kołodziejczakiem, w którym polityk przyznaje się do brania narkotyków, a na zarzuty o podawanie ich jej odpowiada: - Co ja mam zrobić teraz?

Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 r. Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji Agrounia organizującej protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych. Od 2023 r. jest posłem. Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.



