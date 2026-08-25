W skrócie Według informacji przekazanej przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie rozpoczęły się prace ekshumacyjne dotyczące żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku.

Prace obejmują ekshumację szczątków, ich analizę antropologiczną oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych, z udziałem specjalistów z Polski.

Działania są realizowane w ramach ustaleń ukraińsko-polskiej grupy roboczej i stanowią kolejny etap prac nad odnalezieniem oraz identyfikacją poległych żołnierzy.

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"Od 25 sierpnia do 2 października 2026 roku na starym Cmentarzu Hołoskowskim we Lwowie będą prowadzone badania mające na celu ekshumację, a następnie ponowny pochówek szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku" - przekazał UINP.

Prace będzie prowadziła spółka Ukraińska Pamięć z udziałem polskich specjalistów - pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Ukraina. Ruszają Ekshumacje we Lwowie

"Badania ekshumacyjne są prowadzone w ramach realizacji ustaleń wypracowanych przez ukraińsko-polską grupę roboczą do spraw pamięci narodowej. Kontynuując te działania, 4 czerwca 2026 roku Państwowa Międzyresortowa Komisja do spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojen i Represji Politycznych udzieliła spółce Ukraińska Pamięć zezwolenia na przeprowadzenie badań ekshumacyjnych odnalezionych szczątków" - podkreślił UINP.

Instytut wyjaśnił, że zaangażuje i sfinansuje pracę specjalistów z przedsiębiorstwa komunalnego Lwowskiej Rady Obwodowej "Dola", które zajmuje się poszukiwaniem miejsc pochówku uczestników walk narodowowyzwoleńczych oraz ofiar wojen, deportacji i represji politycznych.

"Do nadzorowania prac poszukiwawczych skierowani zostaną członkowie zespołu poszukiwawczego i antropolog, którzy zapewnią specjalistyczny nadzór oraz wsparcie konsultacyjne podczas badań" - podał UINP.

W komunikacie napisano, że w 2019 roku na terenie dawnej wsi Hołosko Wielkie, w granicach starego Cmentarza Hołoskowskiego, prowadzono już badania w celu odnalezienia szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. W ich wyniku odkryto ślady wskazujące na obecność miejsc pochówku.

Ekshumacje polskich żołnierzy we Lwowie. IPN potwierdza

W poniedziałek podobny komunikat, w którym zapowiedziano ekshumacje we Lwowie-Hołosku, wydał polski IPN.

"Działania obejmą archeologiczne odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków, ich oględziny antropologiczne oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych. Dokumentowane i zabezpieczane będą także przedmioty odnalezione przy szczątkach, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości poległych oraz odtworzeniu okoliczności ich śmierci i pochówku" - ogłosił IPN.

Jak zaznaczono w komunikacie, to kolejny etap działań, zmierzających do odnalezienia, identyfikacji i zapewnienia godnego pochówku polskim żołnierzom poległym we wrześniu 1939 r. na terenie dzisiejszej Ukrainy.



