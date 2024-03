Składanie wniosków o dofinansowanie do samochodu w ramach programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" odbywa się dwiema ścieżkami. Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , można to zrobić drogą elektroniczną .

Dofinansowanie do auta PFRON 2024: Jak złożyć wniosek i do kiedy?

Jeżeli w poprzedniej turze nasz wniosek nie został rozpatrzony lub został odrzucony z uwagi na wyczerpanie środków, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć go ponownie w 2024 roku.

Kto może liczyć na dofinansowanie PFRON?

Dofinansowanie PFRON zakłada złożenie zaświadczenia lekarskiego . Co bardzo ważne, to musi być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku . Kto może otrzymać dofinansowanie? PFRON informuje również, że chcąc wziąć udział w programie, potrzebny jest nowy wniosek w systemie SOW, bo te złożone w poprzednich latach nie są uwzględniane. W kwietniu każdy oddział PFRON utworzy listę rankingową złożonych wniosków . Ta będzie opierać się na kryteriach punktowych :

W przypadku osób po 65. roku życia aktywnych zawodowo konieczne jest złożenie oświadczenia, że zatrudnienie obowiązuje na okres co najmniej 12 miesięcy. Co więcej, PFRON obliguje również do tego, aby zatrudnienie rozpoczęło się co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że zatrudnieni seniorzy w tym okresie nie przebywali na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają prowadzący działalność gospodarczą. W przypadku, gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów, ważna będzie kolejność złożenia wniosków. Dofinansowanie przyznawane jest aż do wyczerpania puli środków danego oddziału PFRON.