Ruszył nabór wniosków. Można dostać 70 tys. złotych wsparcia

Polska

18 stycznia oficjalnie ruszył nabór wniosków o pomoc dla hodowców trzody chlewnej, którzy ucierpieli w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Rolnicy mogą liczyć na wysokie dopłaty do prosiąt. Ile wyniesie wsparcie i kto konkretnie może się o nie ubiegać? Okazuje się, że stawki nowych dopłat do świń obowiązujące w 2023 roku w niektórych przypadkach mogą wynieść nawet do 70 tysięcy złotych.

Zdjęcie Rolnicy zajmujący się hodowlą trzody chlewnej, mogą starać się o tymczasowe wsparcie od rządu / 123RF/PICSEL