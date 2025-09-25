W czwartek w Międzyzdrojach ruszył Campus Academy. Impreza, która odbywa się w zamian za Campus Polska Przyszłości, potrwa do 28 września. Oprócz Rafała Trzaskowskiego uczestniczą w niej m.in. minister energii Miłosz Motyka, minister edukacji Barbara Nowacka czy były szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Podczas rozpoczynającego wydarzenia Trzaskowski zapowiedział, że w przyszłym roku planowany jest powrót do "dużej formuły" Campusu Polska Przyszłości.

- To wydarzenie stało się ważne właściwie dla całego pokolenia. Kilka tysięcy osób się przewinęło przez Campus Polska Przyszłości - mówił prezydent Warszawy.

Wyraził nadzieję, że na przyszłoroczny Campus będzie mogło przyjechać "znowu ponad tysiąc osób". - Żebyśmy dalej tworzyli tę wspólnotę - powiedział, dodając, że chce, by Campus zbierał ludzi, którzy "podobnie myślą o przyszłości Polski".

- Dzisiaj ten kontakt z młodym pokoleniem jest rzeczą dla nas wszystkich absolutnie fundamentalną. Bardzo się cieszę z tego, że to kontynuujemy, że część z was angażuje się czy to w sprawy społeczne, czy w politykę, a część z was zaangażowała się w samorząd i odniosła całkiem spory sukces - podkreślił Trzaskowski.

"W Międzyzdrojach jest z nami 400 świetnych uczestniczek i uczestników" - napisał w czwartek na platformie X włodarza stolicy.

Rozwiń

Campus Academy w Międzyzdrojach. Trzaskowski weźmie udział w panelu dyskusyjnym

Na piątek zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem Rafała Trzaskowskiego. Wśród prelegentów pojawi się redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, które stanie się okazją do przeprowadzenia bilansu oraz zadania pytań o przyszłość polityczną wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.

Pierwszy Campus Polska Przyszłości, zainicjowany przez Trzaskowskiego, odbył się na przełomie sierpnia i września 2021 r. Uczestniczyło w nim tysiąc osób w wieku 18-35 lat, którzy wzięli udział w 116 wydarzeniach (panelach, warsztatach, debatach, spotkaniach z twórcami). Od 2021 wydarzenie odbywało się co roku, ostatnio w sierpniu 2024 r.

Po przegranych wyborach prezydenckich Trzaskowski poinformował o odwołaniu Campusu Polska Przyszłości. "Z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule" - przekazał na portalu X pod koniec lipca. 2025 roku.

Zorganizowany zamiast tego Campus Academy również ma być przestrzenią dla młodych ludzi, którzy chcą wpływać na przyszłość kraju, a jego organizatorem jest Fundacja Campus Polska.

Campus Academy ma w sumie zgromadzić około 500 ludzi: organizatorów, wolontariuszy, liderów środowisk oraz nowych osób dołączających do społeczności.

Propozycja dla Europy od Trumpa wygłoszona na forum ONZ. Sasin w ''Graffiti'': Apelowałbym do Słowacji i Węgier, aby się opamiętali Polsat News Polsat News