ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu "Dobry start". Według rządowych szacunków z wyprawki szkolnej skorzysta w tym roku ponad 4,4 mln dzieci.

- Trzystuzłotowa wyprawka należy się dzieciom do 20. roku życia i do 24. roku życia - w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Mówimy o dzieciach, które oczywiście się uczą. Rodzice mogą składać wnioski od 1 lipca do końca listopada - powiedział w poniedziałek w Polsat News rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak dodał, "rodzice już myślą o nowym roku szkolnym". - Mamy już ponad 1 milion 300 tysięcy wniosków o "Dobry Start" i widzimy, że z każdym dniem wniosków przybywa - powiedział Żebrowski.

Jak składać wnioski o 300 plus?

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Pierwsze środki zostaną wypłacone 18 lipca 2022 r. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu pięciu dni roboczych od przyznania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie "Dobry start", który został złożony do 31 sierpnia ma czas do 30 września 2022 r.