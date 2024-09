Powódź. Zbiornik Racibórz Dolny uruchomiony

- Racibórz zaczęliśmy napełniać dzisiaj rano o godzinie 4:30, został wówczas uruchomiony operacyjnie. Całość ma 188 milionów sześciennych, to ogromna pojemność . Możemy go uruchomić dopiero, gdy dopływ do zbiornika wynosi odpowiednią ilość metrów sześciennych na sekundę - mówiła.

- Jest to zbiornik suchy, a zatem ma maksymalną pojemność retencyjną, bo w nim normalnie nie ma wody. Musimy się przygotować, że musi przyjąć dużo wody, która idzie Olzą, Odrą , jak również mamy informacje od strony Czeskiej co dzieje się w Bochuminie i ten zbiornik powinien nam tę falę przyjąć i spłaszczyć - dodała.

- Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której to, co spłynie z Kotliny Kłodzkiej, nie spotka się z falą powodziową z Odry. Zawsze dysponujemy trzema scenariuszami: pesymistyczny, optymistyczny i uśredniony. Zawsze odnosimy się do średniego i staramy się przewidywać najbliższe godziny. Według naszych obliczeń powinien przyjąć wszystko i miasta takie jak Kędzierzyn-Koźle, Opole, Krapkowice oraz Wrocław będą bezpieczne - podkreśliła.