Rusza "Gotlandzka Straż". Polskie siły wychodzą na Bałtyk
"Rozpoczynamy ćwiczenie SNEX Gotland Sentry - pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji" - ogłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla Sztab Generalny Wojska Polskiego, ćwiczenia to "realny sygnał jedności, determinacji i gotowości obu państw do obrony wschodniej flanki NATO".
W skrócie
- Polska i Szwecja rozpoczęły pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe SNEX Gotland Sentry, mające na celu wzmocnienie obrony wschodniej flanki NATO.
- Manewry sprawdzają zdolność szybkiego reagowania, współdziałania i obrony kolektywnej obu państw na strategicznym obszarze Morza Bałtyckiego.
- Wspólne działania są wynikiem nowego porozumienia o współpracy obronnej, podkreślając jedność i gotowość obu krajów do działania w ramach NATO.
Szef MON zaznaczył, że manewry są efektem podpisanego na początku września porozumienia o współpracy obronnej ze Szwecją. Dokument zawiera zapisy między innymi o wspólnym operowaniu na Bałtyku i współdziałaniu w dziedzinie technologii wojskowych.
"Ćwiczenie odbywa się w jednym z najbardziej newralgicznych rejonów Europy - na obszarze Morza Bałtyckiego, którego znaczenie strategiczne w obecnym środowisku bezpieczeństwa nabiera kluczowego znaczenia" - podkreśla w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Gotlandzka Straż". Ruszają manewry Polski i Szwecji
Jak wyjaśnia dowództwo, ćwiczenia SNEX (Short Notice Exercise) charakteryzują się krótkim czasem reakcji zaangażowanych sił. Celem jest sprawdzenie zdolności wojsk do realizacji zadań w "nakazanym reżimie czasowym".
"Brak długiego okresu planowania, duża dynamika działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność. To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową" - opisuje manewry dowództwo.
Polska i Szwecja mają sprawdzić i zademonstrować zdolności szybkiego transportu sił drogą powietrzną, morską i lądową. Doskonalone mają być też procedury obrony kolektywnej. Żołnierze sprawdzą również interoperacyjność i zdolności dowodzenia sojuszniczymi działaniami.
Ćwiczenia na Bałtyku. "Demonstracja gotowości"
"Gotland Sentry to więcej niż ćwiczenie - to demonstracja jedności, determinacji i gotowości Polski i Szwecji do obrony regionu Bałtyku oraz jego mieszkańców" - zaznacza dowództwo.
W komunikacie podkreślono również, że partnerstwo polityczne obu państw przekłada się na praktyczne działania operacyjne.
"Szczególne znaczenie ma tu rola Szwecji - jednego z najmłodszych członków NATO - która w imponującym tempie integruje się z sojuszniczym systemem bezpieczeństwa i aktywnie uczestniczy w działaniach wzmacniających stabilność regionu" - czytamy w oświadczeniu.