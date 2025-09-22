W skrócie Polska i Szwecja rozpoczęły pierwsze wspólne ćwiczenia wojskowe SNEX Gotland Sentry, mające na celu wzmocnienie obrony wschodniej flanki NATO.

Manewry sprawdzają zdolność szybkiego reagowania, współdziałania i obrony kolektywnej obu państw na strategicznym obszarze Morza Bałtyckiego.

Wspólne działania są wynikiem nowego porozumienia o współpracy obronnej, podkreślając jedność i gotowość obu krajów do działania w ramach NATO.

Szef MON zaznaczył, że manewry są efektem podpisanego na początku września porozumienia o współpracy obronnej ze Szwecją. Dokument zawiera zapisy między innymi o wspólnym operowaniu na Bałtyku i współdziałaniu w dziedzinie technologii wojskowych.

"Ćwiczenie odbywa się w jednym z najbardziej newralgicznych rejonów Europy - na obszarze Morza Bałtyckiego, którego znaczenie strategiczne w obecnym środowisku bezpieczeństwa nabiera kluczowego znaczenia" - podkreśla w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Gotlandzka Straż". Ruszają manewry Polski i Szwecji

Jak wyjaśnia dowództwo, ćwiczenia SNEX (Short Notice Exercise) charakteryzują się krótkim czasem reakcji zaangażowanych sił. Celem jest sprawdzenie zdolności wojsk do realizacji zadań w "nakazanym reżimie czasowym".

"Brak długiego okresu planowania, duża dynamika działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność. To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową" - opisuje manewry dowództwo.

Polska i Szwecja mają sprawdzić i zademonstrować zdolności szybkiego transportu sił drogą powietrzną, morską i lądową. Doskonalone mają być też procedury obrony kolektywnej. Żołnierze sprawdzą również interoperacyjność i zdolności dowodzenia sojuszniczymi działaniami.

Ćwiczenia na Bałtyku. "Demonstracja gotowości"

"Gotland Sentry to więcej niż ćwiczenie - to demonstracja jedności, determinacji i gotowości Polski i Szwecji do obrony regionu Bałtyku oraz jego mieszkańców" - zaznacza dowództwo.

W komunikacie podkreślono również, że partnerstwo polityczne obu państw przekłada się na praktyczne działania operacyjne.

"Szczególne znaczenie ma tu rola Szwecji - jednego z najmłodszych członków NATO - która w imponującym tempie integruje się z sojuszniczym systemem bezpieczeństwa i aktywnie uczestniczy w działaniach wzmacniających stabilność regionu" - czytamy w oświadczeniu.

