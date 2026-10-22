Ruch Święczkowskiego ws. sędzi TK. "Zignorowała wewnętrzną procedurę"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zdecydował o poinformowaniu rzecznika dyscyplinarnego o działaniach sędzi Magdaleny Bentkowskiej. Według kierownictwa TK wprowadziła ona Krystiana Markiewicza do części sędziowskiej, ignorując wewnętrzne procedury.

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonami.
Prezes TK Bogdan ŚwięczkowskiAndrzej IwanczukReporter

W skrócie

  • Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego w sprawie działań sędzi Magdaleny Bentkowskiej.
  • Według TK sędzia Bentkowska miała złamać procedury wewnętrzne, wprowadzając Krystiana Markiewicza do części sędziowskiej budynku Trybunału.
  • W tle konfliktu trwa spór o skuteczność ślubowań sędziów, których nie dopuszczono do orzekania ze względu na brak obecności prezydenta.
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Trybunał Konstytucyjny poinformował o sprawie we wpisie na platformie X.

"W dniu 22 października Pani Sędzia Magdalena Bentkowska, ignorując procedurę wewnętrzną oraz przepisy porządkowe, wprowadziła do części sędziowskiej Pana Krystiana Markiewicza" - przekazano.

W dalszej części komunikatu poinformowano, że prezes TK podjął decyzję o powiadomieniu rzecznika dyscyplinarnego. Nie wskazano konkretnych przepisów, które - według kierownictwa Trybunału - miała naruszyć Bentkowska.

Maciej Berek w siedzibie TK. "Słynne drzwi jednak otwarte"

Wcześniej w budynku Bogdan Święczkowski zablokował innemu nominatowi, Maciejowi Berkowi, dostępu do części sędziowskiej. Przekonywał, że osoby próbujące dostać się do tych pomieszczeń nie otrzymały zgody na przebywanie w tej strefie.

Towarzyszący Berkowi Krystian Markiewicz przekazał Interii, że podczas zdarzenia doszło do szarpaniny. Święczkowski zaprzeczył stosowaniu siły. Berek zarzucił prezesowi naruszenie nietykalności cielesnej i skierował sprawę do prokuratury.

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We wtorek Berek opublikował zdjęcia z wnętrza Trybunału. Towarzyszyła mu na nich właśnie Magdalena Bentkowska. "Słynne drzwi jednak otwarte, kawa wypita, kolejne dokumenty złożone. Do zwykłej sędziowskiej pracy też niedługo będzie się można zabrać" - napisał na platformie X.

Po publikacji fotografii TK wydał oświadczenie. Poinformowano, że wizyta Berka w części sędziowskiej odbyła się za zgodą Bogdana Święczkowskiego. Samo wejście do tych pomieszczeń nie oznaczało jednak dopuszczenia Berka do orzekania.

Spór o ślubowanie sędziów TK. Markiewicz i Berek bez możliwości orzekania

U podstaw konfliktu leży spór o skuteczność ślubowań złożonych bez obecności prezydenta. Krystian Markiewicz, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski złożyli ślubowania w Sejmie, używając formuły "wobec prezydenta". Następnie przekazali do KPRP pisemne roty z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Kancelaria Prezydenta kwestionuje skuteczność tej procedury, wskazując na konieczność złożenia ślubowania w obecności głowy państwa. Bogdan Święczkowski nie dopuścił wymienionej piątki do orzekania. Ślubowania przed Karolem Nawrockim złożyli natomiast Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek i Sławomir Patyra.

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Ośmioro sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji we wspólnym oświadczeniu opublikowanym 16 października zakwestionowało działania prezydenta. Podkreślili, że konstytucja powierza wybór sędziów TK Sejmowi i nie przyznaje prezydentowi kompetencji do ich selekcjonowania. Zapowiedzieli działania zmierzające do zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania Trybunału.

Święczkowski zdecydował następnie o przekazaniu tego oświadczenia rzecznikowi dyscyplinarnemu do rozpatrzenia w toczącym się postępowaniu. Już we wrześniu TK informował o uruchomieniu procedury mogącej zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec Bentkowskiej, Szostka i Patyry.

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