W skrócie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego w sprawie działań sędzi Magdaleny Bentkowskiej.

Według TK sędzia Bentkowska miała złamać procedury wewnętrzne, wprowadzając Krystiana Markiewicza do części sędziowskiej budynku Trybunału.

W tle konfliktu trwa spór o skuteczność ślubowań sędziów, których nie dopuszczono do orzekania ze względu na brak obecności prezydenta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Trybunał Konstytucyjny poinformował o sprawie we wpisie na platformie X.

"W dniu 22 października Pani Sędzia Magdalena Bentkowska, ignorując procedurę wewnętrzną oraz przepisy porządkowe, wprowadziła do części sędziowskiej Pana Krystiana Markiewicza" - przekazano.

W dalszej części komunikatu poinformowano, że prezes TK podjął decyzję o powiadomieniu rzecznika dyscyplinarnego. Nie wskazano konkretnych przepisów, które - według kierownictwa Trybunału - miała naruszyć Bentkowska.

Rozwiń

Maciej Berek w siedzibie TK. "Słynne drzwi jednak otwarte"

Wcześniej w budynku Bogdan Święczkowski zablokował innemu nominatowi, Maciejowi Berkowi, dostępu do części sędziowskiej. Przekonywał, że osoby próbujące dostać się do tych pomieszczeń nie otrzymały zgody na przebywanie w tej strefie.

Towarzyszący Berkowi Krystian Markiewicz przekazał Interii, że podczas zdarzenia doszło do szarpaniny. Święczkowski zaprzeczył stosowaniu siły. Berek zarzucił prezesowi naruszenie nietykalności cielesnej i skierował sprawę do prokuratury.

We wtorek Berek opublikował zdjęcia z wnętrza Trybunału. Towarzyszyła mu na nich właśnie Magdalena Bentkowska. "Słynne drzwi jednak otwarte, kawa wypita, kolejne dokumenty złożone. Do zwykłej sędziowskiej pracy też niedługo będzie się można zabrać" - napisał na platformie X.

Po publikacji fotografii TK wydał oświadczenie. Poinformowano, że wizyta Berka w części sędziowskiej odbyła się za zgodą Bogdana Święczkowskiego. Samo wejście do tych pomieszczeń nie oznaczało jednak dopuszczenia Berka do orzekania.

Spór o ślubowanie sędziów TK. Markiewicz i Berek bez możliwości orzekania

U podstaw konfliktu leży spór o skuteczność ślubowań złożonych bez obecności prezydenta. Krystian Markiewicz, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski złożyli ślubowania w Sejmie, używając formuły "wobec prezydenta". Następnie przekazali do KPRP pisemne roty z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Kancelaria Prezydenta kwestionuje skuteczność tej procedury, wskazując na konieczność złożenia ślubowania w obecności głowy państwa. Bogdan Święczkowski nie dopuścił wymienionej piątki do orzekania. Ślubowania przed Karolem Nawrockim złożyli natomiast Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek i Sławomir Patyra.

Ośmioro sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji we wspólnym oświadczeniu opublikowanym 16 października zakwestionowało działania prezydenta. Podkreślili, że konstytucja powierza wybór sędziów TK Sejmowi i nie przyznaje prezydentowi kompetencji do ich selekcjonowania. Zapowiedzieli działania zmierzające do zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania Trybunału.

Święczkowski zdecydował następnie o przekazaniu tego oświadczenia rzecznikowi dyscyplinarnemu do rozpatrzenia w toczącym się postępowaniu. Już we wrześniu TK informował o uruchomieniu procedury mogącej zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec Bentkowskiej, Szostka i Patyry.

Podziel się opinią na temat odsłuchu artykułów w portalu Interia. Kliknij, aby przejść do ankiety, otwiera się w nowym oknie



