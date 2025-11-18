Ruch Sikorskiego w sprawie Ziobry. "Na wniosek prokuratury"

Paszport dyplomatyczny to specjalny dokument, który uprawnia do korzystania z przywilejów i immunitetów podczas wykonywania obowiązków służbowych poza granicami kraju. Jest on wydawany przez polskiego ministra właściwego do spraw zagranicznych, w tym przypadku Radosława Sikorskiego.

Do unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry doszło na wniosek Prokuratury Krajowej.

Rozwiń

Prokuratura złożyła wniosek w sprawie tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy, że wniosek w sprawie tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na okres trzech miesięcy złożyła w czwartek 13 listopada Prokuratura Krajowa.

"Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary" - wyjaśniono w komunikacie.

Ponadto w poniedziałkowe popołudnie 17 listopada Anna Fedorczyk z oddziału administracyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa potwierdziła w rozmowie z Interią, że znany jest już termin posiedzenia aresztowego..

- Posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry zaplanowano na 22 grudnia na godzinę 10:00 w sali 126 - przekazała Interii przedstawicielka sądu.

Śledczy zamierzają postawić politykowi PiS 26 zarzutów. Większość z nich dotyczy nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znajduje się też zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury, najprawdopodobniej wydany zostanie europejski nakaz aresztowania.

Wkrótce więcej informacji...

Wiadomo, kto stoi za aktami dywersji na torach. Donald Tusk: Mamy pewność Polsat News Polsat News