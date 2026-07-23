W skrócie Ireneusz Raś poinformował o podjęciu kroków prawnych wobec Jana Śpiewaka, zarzucając mu naruszenie dóbr osobistych w związku z krytyką projektu ustawy o najmie krótkoterminowym.

Jan Śpiewak otrzymał wezwanie przedsądowe związane z jego wypowiedziami dotyczącymi prac nad projektem ustawy.

Marcelina Zawisza zapowiedziała złożenie wniosku do CBA o kontrolę procesu ustalania ustawy o najmie krótkoterminowym.

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"Nie ma mojej zgody na kłamliwe insynuacje i manipulacje! W związku z naruszeniem moich dóbr osobistych w ostatnich dniach przez Pana Jana Śpiewaka, informuję, że podjąłem stosowne kroki prawne w celu ochrony mojego dobrego imienia" - poinformował wiceminister Ireneusz Raś za pośrednictwem platformy X.

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Na ruch wiceministra zareagowała posłanka Marcelina Zawisza, zapowiadając złożenie wniosku do CBA o kontrolę procesu ustalania ustawy o najmie krótkoterminowym.

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Ireneusz Raś odpowiada na krytykę Jana Śpiewaka. "Podjąłem kroki prawne"

Ruch w tej sprawie polityk zapowiedział w środowej "Debacie Gozdyry". - Granice zostały przekroczone - mówił Raś.

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"Minister Raś grozi mi pozwem za krytykę projektu o najmie krótkoterminowym. Proszę ustawić się w kolejce za Palikotem! Bardzo chętnie przed sądem poznamy kulisy tworzenia - i kastrowania - tego projektu przez PSL. Do zobaczenia!" - zareagował na te słowa Jan Śpiewak we wpisie na X.

Jak widać na zdjęciu dołączonym do czwartkowego wpisu Rasia, Śpiewak otrzyma od polityka wezwanie przedsądowe, w którym domaga się zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych.

W piśmie jako przykład naruszenia wskazano wypowiedź aktywisty dotyczącą prac nad projektem ustawy o najmie krótkoterminowym.

- Nie wiem, może CBA powinno rozbić posterunek przy panu Rasiu, żeby sprawdzać, co tam się dzieje, bo to, co robi pan Raś jest absolutnie nietransparentne i wymaga absolutnej kontroli ze strony służb - powiedział Jan Śpiewak w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Śpiewak pyta o rodzinę Rasia. Resort: Stanowczo potępiamy

Komentarz w sprawie kroków prawnych podjętych przez Rasia opublikowało również Ministerstwo Sportu i Turystyki. "Krytyka decyzji polityków i działań rządu jest jej naturalną częścią. Ale wciąganie rodzin w polityczny spór przekracza granice debaty publicznej. Stanowczo potępiamy takie praktyki i apelujemy o poszanowanie prywatności ministrów i ich najbliższych" - przekazał resort za pośrednictwem X.

W środę na koncie Śpiewaka znalazł się wpis dotyczący Marty Porębskiej-Raś, pracującej w branży nieruchomości. "Panie ministrze Raś czy to pana żona? Czy to tłumaczy pana wielka sympatię do branży najmu krótkoterminowego?" - pytał aktywista.

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Podobny wpis aktywista zamieścił w odniesieniu do księdza Dariusza Rasia - brata wiceministra. "Do niedawna trząsł też krakowskim rynkiem nieruchomości. Parafia, którą kierował ma majątek w nieruchomościach warty setki mln zł i ogromne interesy w branży turystycznej. Po kontroli wykryto olbrzymie nieprawidłowości i Rasia w zeszłym roku odwołano" - napisał Śpiewak.

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