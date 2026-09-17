Ruch prokuratury ws. Mróz-Gorgoń. "Zabezpieczenie materiałów dowodowych"

W skrócie
- Na terenie nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku pojawiła się policja w związku z działaniami mającymi na celu zabezpieczenie materiałów dowodowych do śledztwa.
- Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczy nieprawidłowości przy projekcie "Marka Polska", w tym podejrzenia wyłudzenia dotacji i przekroczenia uprawnień.
- Ministerstwo Sportu i Turystyki odcięło się od raportu "Polaków portret własny", a Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję.
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Jako pierwszy o pojawieniu się policji na terenie nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku informował dziennikarz Radia ZET, Mariusz Gierszewski.
"Dziś rano na terenie nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku pojawiła się policja. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie raportu 'Polaków portret własny'" - poinformował na platformie X.
Śledztwo w sprawie "Marka Polska". Prokuratura powierzyła do przeprowadzenia czynności procesowe
Interii udało się skontaktować z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który - poproszony o potwierdzenie tych informacji - przekazał, że prokuratura powierzyła do przeprowadzenia "konkretne czynności procesowe".
- Prokurator referent prowadzący śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, o którym informowaliśmy w zeszłym tygodniu, powierzył do przeprowadzenia konkretne czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie materiałów będących dowodami do tej sprawy - powiedział nam prok. Piotr Antoni Skiba.
Śledczy dodał, że czynności te są prowadzone w "różnych miejscach, w tym między innymi na Dolnym Śląsku". Rzecznik prokuratury zaznaczył, że są to wszystkie informacje, jakie na ten moment może udzielić.
"Marka Polska". Postępowanie dotyczy wyłudzenia i przekroczenia uprawnień
Przypomnijmy, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu "Marka Polska - podstrategia turystyczna".
Prokurator Piotr Antoni Skiba informował w zeszłym tygodniu, że postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia wyłudzenia blisko 180 tys. zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Z komunikatu wynikało, że chodzi o "akceptację sprawozdania, rozliczenie i wypłatę dotacji" za nieprawidłowe wykonanie umowy. Prokuratura sprawdza, czy działanie miało nastąpić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i czy wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu.
Postępowanie zostało poprzedzone czynnościami sprawdzającymi, które - jak informował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie - zostały "zainicjowane licznymi zawiadomieniami posłów na Sejm RP".
Raport "Polaków portret własny". Internauci i eksperci znaleźli liczne błędy
Dodajmy, że sprawa projektu "Marka Polska - podstrategia turystyczna" zrobiła się głośna w sierpniu za sprawą raportu "Polaków portret własny". Jako jego kierowniczkę merytoryczną i autorkę wskazano dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, która pod koniec lipca została pełnomocniczką rządu ds. promocji marki Polski.
Internauci i eksperci zaczęli wytykać dokumentowi liczne błędy rzeczowe, językowe i edycyjne. W raporcie Katowice umieszczono w "północnym centrum" Polski, a Wrocław na "północnym zachodzie". Pojawiła się również informacja o 15 tys. jezior na Pojezierzu Mazurskim, błędna numeracja przypisów, literówki oraz sformułowania takie jak "tradycyjna chlebowość".
Kontrowersje wzbudziły także podejrzenia dotyczące wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Mróz-Gorgoń przekonywała, że przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy, a AI wykorzystano jedynie pomocniczo.
Ministerstwo Sportu i Turystyki odcina się od publikacji
Istotnym elementem sprawy stał się jednak spór o finansowanie dokumentu. Na raporcie znalazła się informacja, że projekt był realizowany w ramach zadania publicznego "Marka Polska - podstrategia turystyczna", dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort zdecydowanie odciął się jednak od tej publikacji.
Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało 21 sierpnia, że raport nie był przedmiotem zamówienia, nie stanowił realizacji umowy i nie został sfinansowany przez ministerstwo. Resort wskazał równie, że jego logotyp został wykorzystany bezpodstawnie.
W związku z aferą Barbara Mróz-Gorgoń złożyła 21 sierpnia dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wskazując na skalę hejtu, z jaką spotkała się po ujawnieniu sprawy.