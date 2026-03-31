Ruch prokuratury ws. Kamińskiego. Wniosek do szefowej PE
Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu posła Mariusza Kamińskiego - poinformowała Prokuratura Krajowa. Chodzi o sprawę przekroczenia w latach 2007-2009 uprawnień służbowych przez ówczesnego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Prokuratura Krajowa poinformowała za pośrednictwem oficjalnego komunikatu, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu posła PE, Mariusza Kamińskiego.
Prokuratura wyjaśniła w komunikacie, że chodzi o sprawę prowadzoną przez śledczych z Lublina. Mowa o przekroczeniu w latach 2007-2009 uprawnień służbowych przez ówczesnego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Z ustaleń prokuratury wynika, że miało do tego dochodzić poprzez "wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej".
We wniosku przekazanym szefowej Parlamentu Europejskiego Waldemar Żurek wniósł o wyrażenie zgody na pociągnięcie Mariusza Kamińskiego do odpowiedzialności karnej w zakresie dwóch czynów zabronionych.
W pierwszym przypadku chodzi o "przekroczenie uprawnień w okresie od czerwca 2007 roku do października 2009 roku poprzez inicjowanie i zatwierdzanie czynności operacyjnych, w tym kontroli operacyjnych, mimo braku podstaw faktycznych i prawnych".
Z kolei drugi czyn zabroniony dotyczy "przekroczenia uprawnień w dniu 15 lipca 2009 roku, polegającego na zarządzeniu czynności operacyjnych w postaci niejawnego nabycia nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, pomimo braku ustawowych przesłanek do ich zastosowania".
Jak przekazała prokuratura, czyny te są kwalifikowane kumulatywnie i są zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.
