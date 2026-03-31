Prokuratura Krajowa poinformowała za pośrednictwem oficjalnego komunikatu, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu posła PE, Mariusza Kamińskiego.

Prokuratura wyjaśniła w komunikacie, że chodzi o sprawę prowadzoną przez śledczych z Lublina. Mowa o przekroczeniu w latach 2007-2009 uprawnień służbowych przez ówczesnego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z ustaleń prokuratury wynika, że miało do tego dochodzić poprzez "wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej".

We wniosku przekazanym szefowej Parlamentu Europejskiego Waldemar Żurek wniósł o wyrażenie zgody na pociągnięcie Mariusza Kamińskiego do odpowiedzialności karnej w zakresie dwóch czynów zabronionych.

W pierwszym przypadku chodzi o "przekroczenie uprawnień w okresie od czerwca 2007 roku do października 2009 roku poprzez inicjowanie i zatwierdzanie czynności operacyjnych, w tym kontroli operacyjnych, mimo braku podstaw faktycznych i prawnych".

Z kolei drugi czyn zabroniony dotyczy "przekroczenia uprawnień w dniu 15 lipca 2009 roku, polegającego na zarządzeniu czynności operacyjnych w postaci niejawnego nabycia nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, pomimo braku ustawowych przesłanek do ich zastosowania".

Jak przekazała prokuratura, czyny te są kwalifikowane kumulatywnie i są zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

